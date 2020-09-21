معاناة وعقم هجومي.. زيدان أخفق في أول امتحان بالليغا

دافع زين الدين زيدان عن قراره بترك مهاجمه لوكا يوفيتش الذي تبلغ قيمته 60 مليون يورو على مقاعد البدلاء فيما كان فريقه يبحث دون جدوى عن هدف في تعادل ريال مدريد سلبا خارج ملعبه مع ضيفه ريال سوسيداد في مباراته الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يقدم حامل اللقب شيئا في الهجوم أمس الأحد، وواجه الفرنسي كريم بنزيمة صعوبات في التعاون مع الجناحين البرازيليين رودريغو وفينيسيوس جونيور، لكن المدرب استعان بالوجهين الجديدين مارفن وسيرجيو أريباس من على مقاعد البدلاء بدلا من المهاجم الصربي.

وقال زيدان "كان الأمر صعبا لأنه كان من الممكن إشراك مهاجم آخر، لكن هذا كان سيغير شكلنا في الملعب ولم أرغب في ذلك، أردت تحسين لعبنا على الجناحين بإشراك لاعبين يمكنهما اللعب على الأطراف، وهذا ما فعلته".

وسئل زيدان عما إذا كانت هناك مشكلة معينة مع يوفيتش الذي أحرز 27 هدفا في موسم 2018-2019 مع أينتراخت فرانكفورت، لكنه لم يشارك سوى في 4 مباريات بالتشكيلة الأساسية مع ريال مدريد الموسم الماضي.

وقال "زيزو" إنه "يوجد العديد من اللاعبين في تشكيلتنا، ويجب أن أختارهم، وقررت أن أفعل ما فعلته، لا يوجد أي شيء تجاه اللاعب، الأمر برمته يتعلق بأسلوب اللعب، ولم أرغب في تغييره، وكان كريم يلعب جيدا".

ورغم البداية المهتزة لمشوار الدفاع عن اللقب فإن زيدان قال إنه سعيد بالأداء، غير أنه شدد على الحاجة لمزيد من الإبداع في الهجوم والحسم في إنهاء الهجمات.

وأضاف "افتقدنا الخطورة على المرمى وبعض الحسم في الهجوم، خاصة في الشوط الثاني، لكننا لعبنا جيدا في أول 40 دقيقة، وبشكل عام يجب أن نكون سعداء بما قدمناه".

وتابع "لم نسمح لهم بالحصول على العديد من الفرص، وكنا جيدين في الدفاع، لكن علينا أن نبدأ العمل الآن، ندرك أننا بحاجة للتحسن أمام المرمى، نرغب دائما في الفوز بالمباريات، ولذلك نشعر اليوم وكأننا فقدنا نقطتين".