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كافاني ينتظر.. رسالة زيدان لإدارة مدريد في أول مواجهة بالدوري

زيدان مُصِر على التمسك بخياراته في الهجوم رغم غياب الفعالية (رويترز)
زيدان مُصِر على التمسك بخياراته في الهجوم رغم غياب الفعالية (رويترز)
21/9/2020
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آخر تحديث
21/9/2020
(مكة المكرمة) 11:01 PM

خيّب ريال مدريد آمال عشاقه في أول مواجهة له بالدوري الإسباني، وأثار أداء رفاق القائد سيرخيو راموس شكوكا في قدرة الفريق على الحفاظ على لقب المسابقة.

واكتفى ريال مدريد بالتعادل السلبي أمام ريال سوسيداد أمس الأحد، ولم يقدم الفريق الذي يدربه زين الدين زيدان أداء يليق ببطل يدافع عن لقبه.

وفتحت خيارات زيدان الجدل مبكرا حول فرص ريال مدريد في التألق خلال هذا الموسم، حيث يواصل المدرب الفرنسي تجاهل المهاجم لوكا يوفيتش رغم افتقار الفريق للقوة الهجومية.

وبدلا من إشراك يوفيتش أو المهاجم الآخر بورخا مايورال في مباراة أمس، فضل زيدان الدفع باللاعبين مارفن وسيرجيو أريباس القادمين من أكاديمية الفريق.

وقالت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية، إن قرار زيدان يعتبر رسالة مشفرة إلى إدارة الفريق تؤكد عدم رضاه بتعداد الفريق.

ولم يتعاقد النادي الملكي مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، وركز على التخلص من العديد من اللاعبين الذين خرجوا من حسابات زيدان، وأبرزهم غاريث بيل وخاميس رودريغيز.

وفي ظل المعاناة الهجومية للفريق، طرحت صحيفة ماركا (MARCA) الإسبانية اليوم اسم مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني، وأكدت أن اللاعب معروض على إدارة النادي الملكي مجانا لأنه غير مرتبط مع أي فريق بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

غير أن إدارة ريال مدريد تبدو مُصِرة على عدم التعاقد مع أي لاعب، وغير مهتمة بصفقة كافاني بالنظر إلى راتبه الضخم وتقدمه في السن.

المصدر : مواقع إلكترونية

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