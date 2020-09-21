شاهد: السويدي كولوسيفسكي.. يوفنتوس يحصل على إبراهيموفيتش الجديد

في أول مباراة له مع يوفنتوس، قدم المهاجم السويدي ديان كولوسيفسكي نفسه بشكل مميز لجماهير اليوفي بتسجيله أول أهداف فريقه ضد سامبدوريا "3-صفر" بالظهور الأول له مع فريقه الجديد.

ولكن من هو اللاعب الذي يلقب بأنه "زلاتان إبراهيموفيتش الجديد"؟

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما صاحب الأصول المقدونية بدأ كرة القدم في بلاده قبل أن ينتقل إلى أكاديمية أتالانتا في الـ 15 من عمره، وشارك موسم 2018 -2019 بالدوري الإيطالي في مواجهة أتالانتا وفورزينوني والتي انتهت بفوز الأول بخماسية نظيفة.

وفي 2019 شارك للمرة الأولى رفقة منتخب السويد الأول.

اللاعب -الذي يستطيع شغل أكثر من مركز، كمهاجم وخط وسط مهاجم ولديه تسديدات دقيقة بقدمه اليسرى- يُعد مواطنه زلاتان قدوته ولاعبه المفضل كما أنه يفضل فرانشيسكو توتي أسطورة روما، على أليساندرو ديل بييرو الهداف التاريخي ليوفنتوس.

يوفنتوس 1 × 0 سامبدوريا .. هدف ديان كولوسيفسكي https://t.co/CftKQ6zuHV — Abdulaziz | اهداف HD (@alamiHD1) September 20, 2020

ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل من زميله الجديد كريستيانو رونالدو، وهو ما قد يلقي بظلاله على علاقته بالنجم البرتغالي.

وتحدثت تقارير إعلامية إيطالية أن فريق "السيدة العجوز" دفع 35 مليون يورو وكذلك 9 ملايين أخرى كإضافات لضم كولوسيفسكي.