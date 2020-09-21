البث الحي
كرة قدم

شاهد: السويدي كولوسيفسكي.. يوفنتوس يحصل على إبراهيموفيتش الجديد

كولوسيفسكي سجل هدفه الأول بقميص اليوفي من تسديدة ساحرة (رويترز)
كولوسيفسكي سجل هدفه الأول بقميص اليوفي من تسديدة ساحرة (رويترز)
21/9/2020

في أول مباراة له مع يوفنتوس، قدم المهاجم السويدي ديان كولوسيفسكي نفسه بشكل مميز لجماهير اليوفي بتسجيله أول أهداف فريقه ضد سامبدوريا "3-صفر" بالظهور الأول له مع فريقه الجديد.

ولكن من هو اللاعب الذي يلقب بأنه "زلاتان إبراهيموفيتش الجديد"؟

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما صاحب الأصول المقدونية بدأ كرة القدم في بلاده قبل أن ينتقل إلى أكاديمية أتالانتا في الـ 15 من عمره، وشارك موسم 2018 -2019 بالدوري الإيطالي في مواجهة أتالانتا وفورزينوني والتي انتهت بفوز الأول بخماسية نظيفة.

وفي 2019 شارك للمرة الأولى رفقة منتخب السويد الأول.

اللاعب -الذي يستطيع شغل أكثر من مركز، كمهاجم وخط وسط مهاجم ولديه تسديدات دقيقة بقدمه اليسرى- يُعد مواطنه زلاتان قدوته ولاعبه المفضل كما أنه يفضل فرانشيسكو توتي أسطورة روما، على أليساندرو ديل بييرو الهداف التاريخي ليوفنتوس.

ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل من زميله الجديد كريستيانو رونالدو، وهو ما قد يلقي بظلاله على علاقته بالنجم البرتغالي.

وتحدثت تقارير إعلامية إيطالية أن فريق "السيدة العجوز" دفع 35 مليون يورو وكذلك 9 ملايين أخرى كإضافات لضم كولوسيفسكي.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)