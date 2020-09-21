شاهد.. إبراهيموفيتش يسجل ثنائية في بداية مثالية لميلان بالدوري الإيطالي

أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الشكوك بشأن استمراره مع نادي ميلان الموسم المقبل، ووجه انتقادات لاذعة لإدارة الفريق، وقال إنه لا يعرف المدرب الألماني الجديد الذي يقترب من قيادة الفريق.
سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية وقاد نادي ميلان للفوز على بولونيا 2-صفر، وتحقيق بداية مثالية لمشوار الفريق في الدوري الإيطالي.
وأظهر إبراهيموفيتش مجددا قدرته على تقديم الإضافة رغم تقدمه بالعمر، وساهم في خلق العديد من الفرص لنادي ميلان، وهو الذي يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الـ 39 خلال الشهر المقبل.
🔥🔥زلاتان 🇸🇪 يفتتح عدّاد أهدافه في الدوري🇮🇹 برأسية متقنة عجز سكوربسكي عن صدها#beINSerieA pic.twitter.com/BFbrmAaCWT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2020
وأحرز اللاعب الملقب بالسلطان الهدف الأول من رأسية متقنة في الدقيقة 35، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.
وأبرم ميلان عددا من الصفقات المميزة خلال سوق الانتقالات الصيفية، ويسعى للمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد غياب طويل عن هذه المسابقة التي توج بها في 7 مناسبات.