شاهد.. إبراهيموفيتش يسجل ثنائية في بداية مثالية لميلان بالدوري الإيطالي

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية وقاد نادي ميلان للفوز على بولونيا 2-صفر، وتحقيق بداية مثالية لمشوار الفريق في الدوري الإيطالي.

وأظهر إبراهيموفيتش مجددا قدرته على تقديم الإضافة رغم تقدمه بالعمر، وساهم في خلق العديد من الفرص لنادي ميلان، وهو الذي يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الـ 39 خلال الشهر المقبل.

#الدوري_الإيطالي ⚽️ 🔥🔥زلاتان 🇸🇪 يفتتح عدّاد أهدافه في الدوري🇮🇹 برأسية متقنة عجز سكوربسكي عن صدها#beINSerieA pic.twitter.com/BFbrmAaCWT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2020

وأحرز اللاعب الملقب بالسلطان الهدف الأول من رأسية متقنة في الدقيقة 35، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وأبرم ميلان عددا من الصفقات المميزة خلال سوق الانتقالات الصيفية، ويسعى للمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد غياب طويل عن هذه المسابقة التي توج بها في 7 مناسبات.