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شاهد.. إبراهيموفيتش يسجل ثنائية في بداية مثالية لميلان بالدوري الإيطالي

زلاتان يحافظ على تألقه رغم التقدم في العمر (غيتي)
زلاتان يحافظ على تألقه رغم التقدم في العمر (غيتي)
21/9/2020
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آخر تحديث
21/9/2020
(مكة المكرمة) 11:52 PM

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية وقاد نادي ميلان للفوز على بولونيا 2-صفر، وتحقيق بداية مثالية لمشوار الفريق في الدوري الإيطالي.

وأظهر إبراهيموفيتش مجددا قدرته على تقديم الإضافة رغم تقدمه بالعمر، وساهم في خلق العديد من الفرص لنادي ميلان، وهو الذي يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الـ 39 خلال الشهر المقبل.

وأحرز اللاعب الملقب بالسلطان الهدف الأول من رأسية متقنة في الدقيقة 35، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وأبرم ميلان عددا من الصفقات المميزة خلال سوق الانتقالات الصيفية، ويسعى للمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد غياب طويل عن هذه المسابقة التي توج بها في 7 مناسبات.

المصدر : وكالات

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