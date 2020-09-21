ريال مدريد يستهل حملة دفاعه عن لقب الليغا بتعادل مخيب مع سوسيداد

استهل فريق ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي توج به الموسم الماضي، بالتعادل السلبي أمام ريال سوسيداد الأحد في الجولة الثانية من الليغا.

وتأجلت مباراة الريال في الجولة الأولى من الدوري أمام خيتافي بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا التي انتهت الشهر الماضي.

وفشل ريال مدريد في الوصول إلى شباك صاحب الملعب سوسيداد الذي أحبط دفاعه كافة الفرص التي أتيحت للملكي.

وبذلك حصل الريال على أول نقطة له هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر خلف سوسيداد، الذي رفع رصيده إلى نقطتين حيث تعادل في مباراته الأولى أمام فياريال 1-1.