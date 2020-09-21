رئيس وزراء هولندا يطالب الجماهير بالتزام الصمت في الملاعب

انتقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الجماهير التي تغني وتهتف في مباريات كرة القدم، قائلا إنهم يحبطون جهود مكافحة فيروس كورونا وسط زيادة الإصابات.

وسُمح لعدد محدود من الجماهير بالعودة للملاعب في هولندا مع بداية الموسم الجديد هذا الشهر، في حال الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والامتناع عن الغناء والهتافات.

ورد روته على سؤال بشأن سلوك الجماهير في المدرجات قائلا "يجب عليهم التزام الصمت فقط عند الجلوس بالمدرجات. شاهد المباراة ولا تصرخ. إنه ممكن".

ولم تلتزم الجماهير بالهدوء، وترك كثيرون منهم مقاعدهم المخصصة خلال المباريات للوقوف والغناء معا.

وأضاف رئيس الوزراء "هذا غباء تام، بهذه الطريقة لن نسيطر على الفيروس".

وتجاوز العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا في هولندا ألفي إصابة لأول مرة اليوم الاثنين، مسجلا رقما قياسيا للمرة الخامسة في أسبوع واحد.

وأعلن روته الجمعة الماضي إجراءات إقليمية للحد من انتشار المرض؛ مما أجبر الحانات والمطاعم على الإغلاق المبكر والحد من حجم التجمعات، وحذر مرارا من احتمال إغلاق ملاعب كرة القدم مرة أخرى إذا لم تلتزم الجماهير بالقواعد.

ولا يمكن للجماهير الخروج أو الدخول للملاعب إلا في أوقات محددة، مما يعني أن البعض قد يضطر للوصول إلى الملعب مبكرا بأكثر من ساعة، وعلى الآخرين الانتظار فترة طويلة قبل أن يتمكنوا من مغادرة الملعب.