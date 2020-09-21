الإسباني كيبا.. عندما يتحول أغلى حارس بالعالم لصاحب أخطاء قاتلة

يقول فرانك لامبارد مدرب تشلسي إن الإسباني كيبا حارس مرمى الفريق يحتاج للدعم بعد ارتكابه خطأ قاتلا خلال هزيمة فريقه 2-صفر أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

وأصبح كيبا أغلى حارس مرمى على مستوى العالم عندما انضم إلى تشلسي قادما من أتليتك بلباو مقابل 80 مليون يورو في 2018؛ لكنه لم يقدم دوما الأداء المتوقع منه.

وارتكب الحارس الإسباني خطأ في مباراة الأمس عندما رد الكرة في اتجاه مهاجم ليفربول ساديو ماني، الذي أرسلها بدوره مباشرة إلى داخل الشباك محرزا الهدف الثاني لبطل إنجلترا.

وقال لامبارد بعد المباراة "بالنظر لموقف كيبا فإن هذا بالتأكيد كان خطأ.. خطأ واضحا كلفنا كثيرا؛ لأننا في هذا الوضع نعمل على الحصول على ركلة جزاء ربما نسجل منها هدفا".

وتابع "هذه الفروق البسيطة تغير مجرى المباريات في هذا المستوى.. علينا أن نستمر في العمل وعلى كيبا الاستمرار في العمل. يحتاج لدعم من حوله، هذا أمر في غاية الوضوح".

وتعرض كيبا (25 عاما) أيضا لانتقادات بسبب الهدف الذي أحرزه برايتون أند هوف ألبيون في مباراة الفريقين يوم الاثنين الماضي، عندما فشل في التصدي لتسديدة لياندرو تروسارد من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف لامبارد "على كيبا الاستمرار في العمل.. لا أحد يتعمد ارتكاب أخطاء في كرة القدم، هذه طبيعة اللعبة عليك أن تحافظ على قوتك والاستمرار في العمل".

وأكد لامبارد أن ويلي كاباييرو سيتولى حراسة المرمى من البداية في مواجهة بارنسلي في كأس الرابطة يوم الأربعاء المقبل.

ولأن كيبا لم يعد يحظى بثقة لامبارد، ويبحث الفريق عن حارس مرمى جديد لحراسة عرين "البلوز"، أكدت تقارير إعلامية إنجليزية وفرنسية أن الفريق اللندني توصل لاتفاق مع نادي رين الفرنسي، لضم الحارس إدواردو ميندي.

وأوضحت التقارير أن صفقة صاحب الـ28 عاما قد تكلف الفريق 26 مليون دولار، وبانتظار الإعلان الرسمي من تشلسي.