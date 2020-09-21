عشرات ملايين الدولارات أنفقتها الفرق لضم النجوم، بعضهم نجحوا مع منتخبات بلادهم وقادوها للتتويج بالألقاب والبعض الآخر لا يزال العمر أمامه لتحقيق الألقاب، وآخرون أخفقوا في ذلك واعتزلوا اللعب دوليا.
ورغم تراجع القيم السوقية للبعض بشكل كبير، يبقى هؤلاء اللاعبون الأغلى في بلدانهم بحسب آخر صفقة انتقال للاعب.
وفي هذا التقرير نرصد أبرز أغلى اللاعبين في بلادهم:
- البرازيلي نيمار: انتقل عام 2017 من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 262 مليون دولار.
- الفرنسي كليان مبابي: انتقل عام 2018 من موناكو إلى سان جيرمان مقابل 213 مليون دولار.
- البلجيكي إيدن هازارد: انتقل عام 2019 من تشلسي إلى ريال مدريد مقابل 163 مليون دولار.
- البرتغالي جواو فيلكس: انتقل عام 2019 من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 149 مليون دولار.
- الأرجنتيني غونزالو هيفواين: انتقل عام 2016 من نابولي إلى يوفنتوس مقابل 106 ملايين يورو.
- الإنجليزي هاري ماغواير: انتقل عام 2019 من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي مقابل 103 ملايين دولار.
- الهولندي فيرجيل فان دايك: انتقل عام 2018 من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 100 مليون دولار.
- الحارس الإسباني كيبا: انتقل عام 2018 من أتليتك بلباو إلى تشلسي مقابل 94 مليون دولار.
- الألماني كاي هافرتز: انتقل عام 2020 من باير ليفركوزن إلى تشلسي مقابل 93 مليون دولار.
- الإيطالي جورجينيو: انتقل عام 2018 من نابولي إلى تشلسي مقابل 70 مليون دولار.