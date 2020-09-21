عشرات ملايين الدولارات أنفقتها الفرق لضم النجوم، بعضهم نجحوا مع منتخبات بلادهم وقادوها للتتويج بالألقاب والبعض الآخر لا يزال العمر أمامه لتحقيق الألقاب، وآخرون أخفقوا في ذلك واعتزلوا اللعب دوليا.

ورغم تراجع القيم السوقية للبعض بشكل كبير، يبقى هؤلاء اللاعبون الأغلى في بلدانهم بحسب آخر صفقة انتقال للاعب.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز أغلى اللاعبين في بلادهم: