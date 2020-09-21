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أعرف أنك ستطردني.. مدرب سابق لبرشلونة يكشف نفوذ ميسي

ميسي كان يحظى بنفوذ واسع في اختيار المدربين واللاعبين الذين تعاقبوا على برشلونة (الأناضول)
ميسي كان يحظى بنفوذ واسع في اختيار المدربين واللاعبين الذين تعاقبوا على برشلونة (الأناضول)
21/9/2020
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آخر تحديث
22/9/2020
(مكة المكرمة) 01:26 AM

كشف الحارس السابق لنادي برشلونة أندوني زوبيزاريتا عن حادثة بين قائد النادي الكتالوني ليونيل ميسي والمدرب السابق تاتا مارتينو، وتبين الحادثة سطوة ميسي ونفوذه داخل الفريق.

وتحدث زوبيزاريتا في حوار لصحيفة "إلبايس" (EL PAIS) الإسبانية عن فترة وجود تاتا مارتينو مع برشلونة بين عامي 2013 و2014، وهي الفترة التي شهدت تتويج الفريق بلقب وحيد، وذلك لأول مرة منذ عام 2008.

وأشار زوبيزاريتا إلى أن تاتا مارتينو اقترب من ميسي في إحدى الحصص التدريبية، وقال له "أنا أعلم أنه بامكانك الاتصال برئيس النادي، وسأجد نفسي خارج الفريق. أعرف ذلك، ولست بحاجة لتذكيري في كل مرة".

ميسي (يسار) ومارتينو خلال مباراة سابقة لبرشلونة (رويترز)

وتبرز هذه الحادثة النفوذ الواسع لميسي داخل برشلونة خلال السنوات الماضية، حيث أكدت تقارير أنه كان يحظى بامتيازات خاصة لدى اختيار المدربين أو اللاعبين الذي تعاقبوا على النادي الكتالوني.

وأكدت تقارير صحفية في إسبانيا أن المدرب الجديد لبرشلونة -رونالد كومان- تحدث بصراحة مع ميسي، وأخبره بأنه لن يحصل على امتيازات في الفريق، وهو ما أثار غضب اللاعب وساهم في اتخاذه قرار الرحيل، قبل أن يتراجع ويقرر الاسمترار حتى نهاية عقده في يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : مواقع إلكترونية

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