أتلتيكو مدريد ينقذ سواريز.. تفاصيل الصفقة المرتقبة

اقترب لويس سواريز من التوقيع على عقد مع نادي أتلتيكو مدريد ووضع حد لمشواره مع برشلونة، بعد أسابيع من الشد والجذب بسبب قرارات المدرب الهولندي رونالد كومان.

وكان سواريز من أبرز الأسماء التي رشحت لمغادرة النادي الكتالوني ضمن خطة تجديد دماء الفريق بعد الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا بالخسارة 8-2 أمام بايرن ميونيخ.

وأبلغ كومان سواريز بأنه لن يعتمد عليه في الموسم الجديد، وهو ما فتح المجال أمام التكهنات بشأن مستقبل اللاعب المرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو/حزيران 2021.

وأكدت تقارير عديدة أن اللاعب يرفض المغادرة قبل الحصول على كامل مستحقاته عن العام المتبقي في العقد، غير أن الصحف الإسبانية تحدثت اليوم عن اتفاق مفاجئ لفسخ العقد بين الطرفين من دون حديث عن أي تعويضات.

وجاء هذا التطور مع تأكيد صحيفة ماركا (MARCA) أن سواريز سيوقع خلال الساعات المقبلة عقدا مع نادي أتلتيكو مدريد لمدة عامين براتب سنوي يصل إلى 9 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن ترسيم الصفقة مرتبط بخروج ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد، وذلك من أجل ضمان التوازنات المالية للفريق.

وارتبط موراتا بالرحيل نحو يوفنتوس الإيطالي، ووفقا لصحيفة ماركا فإن نادي العاصمة الإسبانية سيحصل على 10 ملايين يورو مقابل تحويل موراتا.

واحتل سواريز "33 عاما" المركز الثاني في قائمة هدافي برشلونة في الموسم الماضي خلف القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأحرز سواريز 198 هدفا لبرشلونة خلال 283 مباراة منذ انضمامه قادما من ليفربول الإنجليزي في 2014.