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15 لاعبا مصابون بكورونا.. الهلال ينتظر قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراته اليوم

الفرنسي بافتيمبي غوميز (يمين) أحد لاعبي الهلال المصابين بكورونا (الأناضول)
الفرنسي بافتيمبي غوميز (يمين) أحد لاعبي الهلال المصابين بكورونا (الأناضول)
20/9/2020

ينتظر الهلال السعودي -حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم- قرار الاتحاد القاري بشأن تأجيل مباراته اليوم أمام شهر خودرو الإيراني، بعد إعلانه أمس السبت إصابة 10 أفراد جدد من بعثة الفريق بفيروس كورونا.

وقال الهلال -في بيان عبر حسابه على تويتر- أمس "أوضحت الفحوص التي أجرتها بعثة الفريق الأول اليوم إصابة 10 أفراد من أعضاء البعثة بفيروس كورونا، منهم الثلاثي علي آل بليهي ومتعب الفرج وبافتيمبي غوميز".

وتابعت "وذلك بالإضافة إلى أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، كريستيان وماثيو وباولو وأحمد موسى وبدر الخطيب وأوسكار وفيكتور؛ ليصل بذلك إجمالي اللاعبين المصابين بفيروس كورونا إلى 15 لاعبا".

وكان الهلال أعلن في بيان سابق اليوم إصابة الثنائي سالم الدوسري والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، إلى جانب اختصاصي العلاج
الطبيعي نيري، مع خضوع الثلاثي للعزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

واعترف الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال -في مؤتمر صحفي عشية المباراة- بالظروف الصعبة التي تواجه فريقه قبل مواجهة شهر خودرو.

وانحصرت المنافسة على بلوغ دور 16 عن المجموعة الثانية بين الهلال، الذي يحتاج نقطة واحدة من آخر مباراتين، وباختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويتصدر الهلال المجموعة بـ10 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن باختاكور صاحب المركز الثاني، في حين يحتل شباب الأهلي المركز الثالث بـ6 نقاط، في حين ظل شهر خودرو في ذيل الترتيب من دون نقاط قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

المصدر : وكالات

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