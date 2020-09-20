15 لاعبا مصابون بكورونا.. الهلال ينتظر قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراته اليوم

ينتظر الهلال السعودي -حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم- قرار الاتحاد القاري بشأن تأجيل مباراته اليوم أمام شهر خودرو الإيراني، بعد إعلانه أمس السبت إصابة 10 أفراد جدد من بعثة الفريق بفيروس كورونا.

وقال الهلال -في بيان عبر حسابه على تويتر- أمس "أوضحت الفحوص التي أجرتها بعثة الفريق الأول اليوم إصابة 10 أفراد من أعضاء البعثة بفيروس كورونا، منهم الثلاثي علي آل بليهي ومتعب الفرج وبافتيمبي غوميز".

وتابعت "وذلك بالإضافة إلى أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، كريستيان وماثيو وباولو وأحمد موسى وبدر الخطيب وأوسكار وفيكتور؛ ليصل بذلك إجمالي اللاعبين المصابين بفيروس كورونا إلى 15 لاعبا".

📄 بعد تسجيل ١٠ إصابات جديدة بـ "كورونا"..#الهلال يطلب تأجيل لقاء "شهر خودرو" pic.twitter.com/VaVbF4qD6h — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 19, 2020

وكان الهلال أعلن في بيان سابق اليوم إصابة الثنائي سالم الدوسري والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، إلى جانب اختصاصي العلاج

الطبيعي نيري، مع خضوع الثلاثي للعزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

📃 أوضحت الفحوص التي أجراها ثنائي الأول لكرة القدم "سالم الدوسري" و"سيباستيان جيوفينكو" إصابتهما بفيروس "كورونا"، إلى جانب أخصائي العلاج الطبيعي "نيري"؛ ويخضع الثلاثي للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي. pic.twitter.com/0V15BRiS6s — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 19, 2020

واعترف الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال -في مؤتمر صحفي عشية المباراة- بالظروف الصعبة التي تواجه فريقه قبل مواجهة شهر خودرو.

وانحصرت المنافسة على بلوغ دور 16 عن المجموعة الثانية بين الهلال، الذي يحتاج نقطة واحدة من آخر مباراتين، وباختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويتصدر الهلال المجموعة بـ10 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط عن باختاكور صاحب المركز الثاني، في حين يحتل شباب الأهلي المركز الثالث بـ6 نقاط، في حين ظل شهر خودرو في ذيل الترتيب من دون نقاط قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.