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يوفنتوس يفتتح الموسم الجديد للدوري الإيطالي بثلاثية بمرمى سامبدوريا

مدرب يوفنتوس بيرلو يصافح رونالدو صاحب الهدف الثالث في سامبدوريا (غيتي)
مدرب يوفنتوس بيرلو يصافح رونالدو صاحب الهدف الثالث في سامبدوريا (غيتي)
20/9/2020

استهل فريق يوفنتوس حملة دفاعه عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز مستحق 3-صفر على سامبدوريا في الجولة الأولى للكالتشيو، في أول فوز رسمي لمدرب اليوفي الجديد أندريا بيرلو.

وبهذا الفوز يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف جنوى المتصدر بفارق الأهداف.

وافتتح اللاعب السويدي ديان كولوسيفسكي ثلاثية يوفنتوس في الدقيقة 13، وأضاف ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وبعد محاولات عدة للتسجيل، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هز شباك سامبدوريا في الدقيقة 88 مسجلا الهدف الثالث لليوفي.

ويحتكر يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي على مدى المواسم الـ9 الماضية، ويسعى للقب العاشر هذا الموسم.

المصدر : الجزيرة

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