مورينيو حاول ضمه عندما كان مدربا لريال مدريد.. بيل يكشف سر عودته لتوتنهام

أعرب غاريث بيل -المنضم حديثا لتوتنهام هوتسبير اللندني- عن سعادته بحصوله على فرصة للعمل مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو الذي أكد بدوره أنه حاول في الماضي التعاقد مع المهاجم الويلزي عندما كان مدربا لريال مدريد.

وأكمل بيل (31 عاما) صفقة انضمامه على سبيل الإعارة لناديه السابق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت قادما من ريال مدريد بطل الدوري الإسباني الذي أمضى في صفوفه 7 أعوام.

وقال مورينيو إنه حاول التعاقد مع بيل عندما كان مدربا لريال مدريد ما بين 2010 و2013.

كما رشحت بعض التقارير بيل للانضمام إلى مانشستر يونايتد عندما كان مورينيو يقود جهازه الفني.

وقال بيل لشبكة "بي تي سبورت" (BT Sport) عن مورينيو "وجوده كان سببا رئيسيا في قدومي إلى هنا، فهو اسم كبير وحقق نجاحات كثيرة، إنه أنسب مدرب لتوتنهام، نحتاج للفوز بالألقاب وهو يعرف كيف يقوم بذلك أفضل من أي شخص آخر".

وأضاف بيل "أعرف أن جميع مشجعي توتنهام يتوقون كثيرا للفوز بأحد الألقاب، وسنبذل قصارى جهدنا في كل بطولة من أجل تحقيق هذا الهدف".

وأصيب بيل في الركبة خلال تمثيله لمنتخب ويلز في وقت سابق من الشهر الجاري، ويتوقع أن يكون جاهزا للعب بعد العطلة الدولية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو متحمس كثيرا للانضمام إلى سون هيونغ مين وهاري كين في فريقه الجديد.

وقال اللاعب الويلزي "لم أتدرب منذ معسكر المنتخب الويلزي، ولذا فأنا بحاجة للعودة إلى التمرينات. أتمنى أن أستطيع العودة لسابق لياقتي خلال مباراتي الأولى بغض النظر عن موعدها".

وأردف بيل "قدم هاري أداء رائعا جدا منذ ظهوره، وأحرز الكثير من الأهداف، اللعب إلى جواره وإلى جوار سون شيء مثير للحماس بالنسبة لنا جميعا، وإذا نجحنا جميعا في الدفع في نفس الاتجاه فسيكون موسما مثيرا".