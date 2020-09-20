مدرب برسبوليس الإيراني: ملاعب مونديال قطر 2022 الأفضل بالعالم وستنفع آسيا

أبدى مدرب نادي برسبوليس الإيراني يحيى غول محمدي، إعجابه وانبهاره بالملاعب التي شيدتها قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا إلى أنها ستعود بالنفع على كل الدول الآسيوية.

ويتصدر برسبوليس المجموعة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة حاليا على الملاعب الثلاثة التي افتتحت رسميا من بين الملاعب الثمانية التي ستستضيف المونديال.

وقال محمدي "أتيحت لي الفرصة كلاعب والآن كمدرب للتجوّل في أنحاء العالم، لكن لم تسبق لي رؤية ملاعب لكرة القدم بهذه الروعة والتقنيات المتطورة، وأرى أن هذه الملاعب ستعود بالفائدة على جميع بلدان قارة آسيا وليس على قطر وحدها".

15 نادي آسيوي ستتدرب على مواقع التدريب الخاصة ب #قطر2022 في اختبار جديد لمنشآت بطولة كأس العالم قطر 2022 pic.twitter.com/wIQPrNuxd1 — Road to 2022 (@roadto2022) September 20, 2020

وأضاف "لم تستطع دولة أخرى خلاف دولة قطر أن تتحلى بهذا القدر من الشجاعة للإقدام على استضافة منافسات دوري أبطال آسيا".

كما أعرب مدرب برسبوليس عن امتنانه لكل من أسهم في عودة منافسات كرة القدم مجددا، متمنيا أن تتعلم دول آسيا من تجربة قطر، وأن يعمل الجميع على تعزيز الجهود الرامية إلى دعم كرة القدم في القارة.