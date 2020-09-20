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سان جيرمان يواصل التعافي بفوز ثان في الدوري الفرنسي

مبابي (يمين) يحتفل مع دي ماريا الذي سجل الهدف الثاني لسان جيرمان (رويترز)
مبابي (يمين) يحتفل مع دي ماريا الذي سجل الهدف الثاني لسان جيرمان (رويترز)
20/9/2020

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه نيس 3-صفر اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحقق سان جيرمان حامل اللقب فوزه الثاني على التوالي بعد خسارته في أول جولتين من الموسم.

وتقدم كيليان مبابي بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 38 من ضربة جزاء، ثم أضاف الأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يختتم البرازيلي ماركينيوس التسجيل في الدقيقة 66.

هذا الفوز رفع رصيد سان جيرمان إلى 6 نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف عن نيس صاحب المركز العاشر.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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