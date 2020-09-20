ساديو ماني يقود ليفربول لفوز ثمين على تشلسي في قمة البريميرليغ

حسم فريق ليفربول قمة الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه تشلسي 2-صفر، بفضل تألق نجمه السنغالي ساديو ماني.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، سجل ماني هدفي الريدز مع بداية الشوط الثاني في الدقيقتين 50 و54 من المباراة.

سوبر ساديو كان في الموعد 🤩❤️ pic.twitter.com/hh9vxSLzVM — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 20, 2020

وفشل الفريقان في هز الشباك في الشوط الأول، ولكن طرد مدافع تشلسي أندرياس كريستينسن في الدقيقة 45 رجّح كفة ليفربول في الشوط الثاني.

وأهدر جورجينهو فرصة تشلسي في تقليص النتيجة بفشله في التسجيل من ضربة جزاء لفريقه.

بذلك الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف بعد إيفرتون وأرسنال، فيما توقف رصيد تشلسي عند 3 نقاط.