البث الحي
كرة قدم

ساديو ماني يقود ليفربول لفوز ثمين على تشلسي في قمة البريميرليغ

ماني (يمين) يحتفل بتسجيله الهدف الثاني مع صلاح (رويترز)
ماني (يمين) يحتفل بتسجيله الهدف الثاني مع صلاح (رويترز)
20/9/2020

حسم فريق ليفربول قمة الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه تشلسي 2-صفر، بفضل تألق نجمه السنغالي ساديو ماني.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، سجل ماني هدفي الريدز مع بداية الشوط الثاني في الدقيقتين 50 و54 من المباراة.

وفشل الفريقان في هز الشباك في الشوط الأول، ولكن طرد مدافع تشلسي أندرياس كريستينسن في الدقيقة 45 رجّح كفة ليفربول في الشوط الثاني.

وأهدر جورجينهو فرصة تشلسي في تقليص النتيجة بفشله في التسجيل من ضربة جزاء لفريقه.

بذلك الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف بعد إيفرتون وأرسنال، فيما توقف رصيد تشلسي عند 3 نقاط.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)