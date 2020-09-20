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رباعية سون تقود توتنهام للفوز الأول في البريميرليغ

سون صاحب السوبر هاتريك يهنئ كين بتسجيل الهدف الخامس (رويترز)
سون صاحب السوبر هاتريك يهنئ كين بتسجيل الهدف الخامس (رويترز)
20/9/2020

سجل المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون 4 أهداف "سوبر هاتريك"، ليقود فريقه توتنهام لاكتساح مضيفه ساوثهامبتون 5-2 اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح توتنهام في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بخماسية، بواقع هدف في الشوط الأول و4 في الشوط الثاني.

وتقدم داني إنغز بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 32، لكن مين سون أدرك التعادل لتوتنهام في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل مين سون 3 أهداف متتالية في الدقائق 47 و63 و73 قبل أن يختتم هاري كين التسجيل في الدقيقة 82، ثم سجل داني إنغز الهدف الثاني له ولساوثهامبتون في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

وحصد توتنهام أول 3 نقاط له بعد خسارته في المباراة الأولى، ليتقدم إلى المركز الخامس وظل ساوثهامبتون دون رصيد من النقاط بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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