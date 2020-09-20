فوز ثمين لنابولي وجنوى في الصدارة بالجولة الأولى للدوري الإيطالي

استهل فريق نابولي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين على مضيفه بارما 2-صفر اليوم الأحد في الجولة الأولى للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز جنوى على ضيفه كروتوني 4-1.

وبذلك يحتل جنوى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني ونابولي الثالث.

وسيطر نابولي على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن من دون فرص حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وحسم نابولي الفوز في الشوط الثاني، حيث تقدم البلجيكي درايس ميرتينز بهدف في الدقيقة 64، مستغلا الإبعاد الخاطئ للكرة من جانب مدافع بارما سيموني ياكوبوني.

وأضاف لورينزو إنسييني الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 77 بتسديدة قوية لم يستطع لويغي سيبي حارس بارما التعامل معها.

وحقق جنوى فوزا كبيرا 4-1 على ضيفه كروتوني في بداية مشواره في البطولة هذا الموسم.

وتقدم جنوى مبكرا عن طريق ماتيا ديسترو في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله جوران بانديف الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، غير أن إيمانويل ريفيري قلص الفارق بتسجيله هدفا لكروتوني في الدقيقة 28.

وأعاد ديفيد زاباكوستا فارق الهدفين بتسجيله الهدف الثالث لجنوى في الدقيقة 34، في حين تكفل ماركو بياتسا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75.