بيل أحدثهم.. نجوم عادوا لفرق لعبوا معها سابقا

"أمر مذهل أن أعود"، بهذه العبارة عبّر الويلزي غاريث بيل عن سعادته للعودة إلى توتنهام، بعقد إعارة لعام واحد، بعد 7 سنوات أمضاها مع ريال مدريد.

اللاعب -الذي انضم إلى ساوثهامبتون وهو شاب وشارك في مباراته الأولى على المستوى الاحترافي وعمره 16 عاما و275 يوما- انضم إلى توتنهام هوتسبير بقيمة مبدئية بلغت نحو 6 ملايين دولار موسم 2007-2008.

واستمر مع الفريق الذي شهد تألقه وبزوغ نجمه نحو العالمية حتى 2013، ثم انتقل إلى الملكي ليحقق معه عدة ألقاب، بينها 4 في دوري أبطال أوروبا، غير أنه عاد لبيته الذي انطلق منه.

وبيل ليس النجم الوحيد الذي يعود لفريق بداياته أو لعب معه سابقا، بل سبقه عدة لاعبين، أبرزهم: