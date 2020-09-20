بيل أحدثهم.. نجوم عادوا لفرق لعبوا معها سابقا

يستعد غاريث بيل للعودة إلى توتنهام هوتسبير بعد 7 سنوات مليئة بالألقاب مع ريال مدريد، غير أنه يوجد في العاصمة الإسبانية شعور كبير بخيبة الأمل تجاهه بدل الامتنان لما حققه.
"أمر مذهل أن أعود"، بهذه العبارة عبّر الويلزي غاريث بيل عن سعادته للعودة إلى توتنهام، بعقد إعارة لعام واحد، بعد 7 سنوات أمضاها مع ريال مدريد.
اللاعب -الذي انضم إلى ساوثهامبتون وهو شاب وشارك في مباراته الأولى على المستوى الاحترافي وعمره 16 عاما و275 يوما- انضم إلى توتنهام هوتسبير بقيمة مبدئية بلغت نحو 6 ملايين دولار موسم 2007-2008.
واستمر مع الفريق الذي شهد تألقه وبزوغ نجمه نحو العالمية حتى 2013، ثم انتقل إلى الملكي ليحقق معه عدة ألقاب، بينها 4 في دوري أبطال أوروبا، غير أنه عاد لبيته الذي انطلق منه.
وبيل ليس النجم الوحيد الذي يعود لفريق بداياته أو لعب معه سابقا، بل سبقه عدة لاعبين، أبرزهم: