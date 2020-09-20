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بيل أحدثهم.. نجوم عادوا لفرق لعبوا معها سابقا

بيل ارتدى قميص توتنهام بين عامي 2007 و2013 (رويترز)
بيل ارتدى قميص توتنهام بين عامي 2007 و2013 (رويترز)
20/9/2020

"أمر مذهل أن أعود"، بهذه العبارة عبّر الويلزي غاريث بيل عن سعادته للعودة إلى توتنهام، بعقد إعارة لعام واحد، بعد 7 سنوات أمضاها مع ريال مدريد.

اللاعب -الذي انضم إلى ساوثهامبتون وهو شاب وشارك في مباراته الأولى على المستوى الاحترافي وعمره 16 عاما و275 يوما- انضم إلى توتنهام هوتسبير بقيمة مبدئية بلغت نحو 6 ملايين دولار موسم 2007-2008.

واستمر مع الفريق الذي شهد تألقه وبزوغ نجمه نحو العالمية حتى 2013، ثم انتقل إلى الملكي ليحقق معه عدة ألقاب، بينها 4 في دوري أبطال أوروبا، غير أنه عاد لبيته الذي انطلق منه.

وبيل ليس النجم الوحيد الذي يعود لفريق بداياته أو لعب معه سابقا، بل سبقه عدة لاعبين، أبرزهم:

  • الهولندي آريين روبن (غرونينغن): 1999-2002، 2020 حتى الآن
  • السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان): 2010-2012، 2019 حتى الآن
  • الألماني مات هيوميلز (دورتموند): 2008-2016، 2019 حتى الآن
  • الإسباني دييغو كوستا (أتلتيكو مدريد): 2010-2014، 2017 حتى الآن
  • الأرجنتيني كارلوس تيفيز (بوكا جونيورز): 2001-2004، و2015-2016، و2018 حتى الآن
  • العاجي ديديه دروغبا (تشلسي): 2004-2012، و2014-2015
  • الفرنسي بول بوغبا (مان يونايتد): 2009-2012 و2016 حتى الآن
  • الإنجليزي واين روني (إيفرتون): 2002-2004 و2017-2018
  • الفرنسي تيري هنري (أرسنال): 1999-2007 و2012.

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