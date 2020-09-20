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أعلى المدربين أجرا في البريميرليغ

غوارديولا (يمين) يتصدر القائمة في حين يحتل كلوب المركز الثاني (رويترز)
غوارديولا (يمين) يتصدر القائمة في حين يحتل كلوب المركز الثاني (رويترز)
20/9/2020

بعد توقيع الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد رسميا على تمديد عقده، دخل مباشرة قائمة أعلى المدربين دخلا في البريميرليغ، واحتل المركز السادس فيها.

وبعد مباراة ندية ضد ليفربول انتهت بفوز الأخير 4-3 في أولى مباريات الموسم، قاد بيلسا أمس فريقه لأول فوز له على فولهام 4-3 في البطولة الإنجليزية، ليحصد أولى نقاطه في البريميرليغ، بعد غياب 16 عاما عن المسابقة.

وإثر توقيع بيلسا على تمديد عقده عاما إضافيا، رفع ليدز راتبه السنوي من نحو 7 ملايين يورو إلى نحو 9.

ويتأخر بيلسا بفارق كبير عن الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر القائمة، الذي يتقاضى نحو 22 مليون يورو.

وإليك أعلى المدربين دخلا في الدوري الإنجليزي:

  1. غوارديولا (مان سيتي): 21.8 مليون يورو
  2. البرتغالي جوزيه مورينيو (توتنهام): 16.3 مليون يورو
  3. الألماني يورغن كلوب (ليفربول): 16.3 مليون يورو
  4. الإيطالي كارلو أنشيلوتي (إيفرتون): 12.5 مليون يورو
  5. الإيرلندي براندن رودجرز (ليستر سيتي): 10.9 ملايين يورو
  6. بيلسا (ليدز يونايتد): 8.7 ملايين يورو
  7. النرويجي أولي غونار سولسكاير (مانشستر يونايتد): 8 ملايين يورو
  8. النمساوي رالف هاسونهاتل (ساوثهامبتون): 7.6 ملايين يورو
  9. الإنجليزي فرانك لامبارد (تشلسي): 6 ملايين يورو
  10. الإسباني مايكل أرتيتا (أرسنال): 5.5 ملايين يورو.
المصدر : الصحافة البريطانية

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