أعلى المدربين أجرا في البريميرليغ

بعد توقيع الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد رسميا على تمديد عقده، دخل مباشرة قائمة أعلى المدربين دخلا في البريميرليغ، واحتل المركز السادس فيها.

وبعد مباراة ندية ضد ليفربول انتهت بفوز الأخير 4-3 في أولى مباريات الموسم، قاد بيلسا أمس فريقه لأول فوز له على فولهام 4-3 في البطولة الإنجليزية، ليحصد أولى نقاطه في البريميرليغ، بعد غياب 16 عاما عن المسابقة.

وإثر توقيع بيلسا على تمديد عقده عاما إضافيا، رفع ليدز راتبه السنوي من نحو 7 ملايين يورو إلى نحو 9.

ويتأخر بيلسا بفارق كبير عن الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر القائمة، الذي يتقاضى نحو 22 مليون يورو.

وإليك أعلى المدربين دخلا في الدوري الإنجليزي: