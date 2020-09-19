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ماذا قال بيل لزيدان في زيارته الأخيرة لوداع فريق ريال مدريد؟

علاقة بيل (يسار) مع زيدان شابها التوتر في العامين الأخيرين (رويترز)
علاقة بيل (يسار) مع زيدان شابها التوتر في العامين الأخيرين (رويترز)
19/9/2020

قبل أن يغادر غاريث بيل العاصمة الإسبانية إلى لندن للانضمام إلى توتنهام قام المهاجم بزيارة أخيرة إلى ملعب تدريب فريقه ريال مدريد ليودع الجميع، وقابل المدرب زين الدين زيدان الذي ارتبط معه بمشاكل.

وبحسب موقع كواترو (Cuatro) التلفزيوني الإسباني، زار بيل ملعب التدريب أول أمس الخميس وودع زملاءه في الفريق، ثم ودع المدرب زيدان وتمنى له حظا سعيدا في الموسم المقبل، مؤكدا أنه لا يحمل ضغينة تجاه المدرب الفرنسي رغم الخلافات المعلنة بينهما والتي تسببت في رحيل اللاعب.

ولم يستمتع بيل (31 عاما) خلال العامين الأخيرين في البرنابيو، وكان من الواضح أن زيدان لم يكن معجبا بالمهاجم الويلزي الذي قضى معظم وقته على مقاعد البدلاء.

وبعد شد وجذب بين الريال الذي يريد التخلص منه وراتبه الكبير واللاعب الذي رفض الرحيل أقنع جوزيه مورينيو مدرب توتنهام اللاعب بالعودة إلى ناديه السابق الذي انتقل منه إلى الملكي في 2013 على سبيل الإعارة لموسم واحد لعله يستعيد تألقه.

المصدر : مواقع إلكترونية

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