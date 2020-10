ماذا قال بيل لزيدان في زيارته الأخيرة لوداع فريق ريال مدريد؟

قبل أن يغادر غاريث بيل العاصمة الإسبانية إلى لندن للانضمام إلى توتنهام قام المهاجم بزيارة أخيرة إلى ملعب تدريب فريقه ريال مدريد ليودع الجميع، وقابل المدرب زين الدين زيدان الذي ارتبط معه بمشاكل.

وبحسب موقع كواترو (Cuatro) التلفزيوني الإسباني، زار بيل ملعب التدريب أول أمس الخميس وودع زملاءه في الفريق، ثم ودع المدرب زيدان وتمنى له حظا سعيدا في الموسم المقبل، مؤكدا أنه لا يحمل ضغينة تجاه المدرب الفرنسي رغم الخلافات المعلنة بينهما والتي تسببت في رحيل اللاعب.

🚨 Gareth Bale has arrived at #THFC! 🚨

He's now at the training ground ahead of completing his return to Spurs from Real Madrid: https://t.co/ftANORSEq5 pic.twitter.com/JbqrBLDFkk

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 18, 2020