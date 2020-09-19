علاج نفسي للاعبين وخليفة كارتيرون من بين 1500 مدرب.. تصريحات "زمالكاوية" تثير السخرية

أصبحت تصريحات المسؤولين بنادي الزمالك مثار سخرية وتندر على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها ما صرّح به المدرب المؤقت للفريق طارق يحيى بعد هزيمته أمام أسوان بالدوري الممتاز المصري لكرة القدم، من أنه سيعالج اللاعبين نفسيا.

حيث برر يحيى الهزيمة -التي أهدت لقب المسابقة لغريمه الأهلي- بأنه تولى تدريب الفريق قبل يوم واحد فقط من المباراة التي خسرها 1-صفر الجمعة في الجولة 28 للدوري.

كابتن طارق يحي بيشوف اي مهاجم على الدكه بينزلوا 😎 — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) September 18, 2020

طارق يحى خلص الدورى فى اول ماتش يمسكه pic.twitter.com/u0asBQSXp2 — السيد الكردى (@OobNFFC8qhJZajz) September 18, 2020

كما أكد أن الزمالك تعرّض لظلم تحكيمي، وأن الهدف الذي دخل مرماه كان من مخالفة واضحة، وأنه ليس أمامه سوى علاج لاعبيه نفسيا لتجهيزهم لمباراة طنطا المقبلة بالدوري.

المدير الفني من المباراة القادمة تجنبا لضياع الفريق افريقيا.

الحالة النفسية للاعبين ستنهار مع كثرة الهزائم.

كل العذر للكابتن طارق يحي لكن لابد من وضوح الصورة من.

المدير الفني للفريق من غدا صباحا لابد من قيادة تدريبات الفريق حتي لو كان الكابتن طارق بس تكون اللعيبة عارفة انه هو. — Waleed Hassanien (@hakar681) September 18, 2020

وقبل يوم واحد من تصريحات المدرب، أكد عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى منصور -في تصريحات متلفزة- أن النادي سيختار مدربه من بين نحو 1500 مدرب أرسلوا سيرهم الذاتية، وذلك بعد يوم من رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن الفريق.

يعني في 1500 مدرب عاطل عن العمل — المجلس الاسلامي (@iicdr) September 17, 2020

وأثارت هذه التصريحات سخرية رواد مواقع التواصل، حيث لا يوجد نادٍ في العالم يتلقى هذا الكم من السير الذاتية في يوم واحد، وغالبا ما يكون الاختيار من بين عدة مدربين فقط وليس هذا العدد الضخم.