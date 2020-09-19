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علاج نفسي للاعبين وخليفة كارتيرون من بين 1500 مدرب.. تصريحات "زمالكاوية" تثير السخرية

خسارة الزمالك أمام أسوان أعلنت تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري (رويترز)
خسارة الزمالك أمام أسوان أعلنت تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري (رويترز)
19/9/2020

أصبحت تصريحات المسؤولين بنادي الزمالك مثار سخرية وتندر على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها ما صرّح به المدرب المؤقت للفريق طارق يحيى بعد هزيمته أمام أسوان بالدوري الممتاز المصري لكرة القدم، من أنه سيعالج اللاعبين نفسيا.

حيث برر يحيى الهزيمة -التي أهدت لقب المسابقة لغريمه الأهلي- بأنه تولى تدريب الفريق قبل يوم واحد فقط من المباراة التي خسرها 1-صفر الجمعة في الجولة 28 للدوري.

كما أكد أن الزمالك تعرّض لظلم تحكيمي، وأن الهدف الذي دخل مرماه كان من مخالفة واضحة، وأنه ليس أمامه سوى علاج لاعبيه نفسيا لتجهيزهم لمباراة طنطا المقبلة بالدوري.

وقبل يوم واحد من تصريحات المدرب، أكد عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى منصور -في تصريحات متلفزة- أن النادي سيختار مدربه من بين نحو 1500 مدرب أرسلوا سيرهم الذاتية، وذلك بعد يوم من رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن الفريق.

وأثارت هذه التصريحات سخرية رواد مواقع التواصل، حيث لا يوجد نادٍ في العالم يتلقى هذا الكم من السير الذاتية في يوم واحد، وغالبا ما يكون الاختيار من بين عدة مدربين فقط وليس هذا العدد الضخم.

 

المصدر : وكالات

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