زيدان يكشف حقيقة علاقته بغاريث بيل ويتبرأ من دفعه لمغادرة ريال مدريد

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، عن حقيقة علاقته بلاعبه غاريث بيل، وعلق على رحيله إلى توتنهام الإنجليزي بعد عدة أشهر من الجلوس على مقاعد البدلاء في الفريق الملكي.

وتوجه بيل إلى العاصمة البريطانية لندن أمس لإتمام إجراءات انضمامه على سبيل الإعارة إلى فريقه السابق توتنهام بعد قضاء 7 أعوام مليئة بالإنجازات والألقاب في صفوف العملاق الإسباني، قبل أن يصبح خارج حسابات المدرب زيدان منذ الموسم الماضي.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مباراة ريال الأولى الموسم الجديد للدوري على أرض ريال سوسيداد غدا الأحد "لم أتحدث إليه. لكني أعرف ما قام به لهذا النادي. لقد أثبت دوما تميزه ولا جدال مطلقا حول إنجازاته في صفوف النادي".

ورغم أن بيل لعب دورا بارزا في فوز ريال بدوري أبطال أوروبا عام 2016، وهو الموسم الأول لزيدان على رأس الجهاز الفني، فإنه غاب عن معظم فترات الموسم الثاني بسبب الإصابات، وفشل بعد ذلك في دخول تشكيلة البداية تحت قيادة المدرب الفرنسي حتى بعد أن أحرز هدفين في شباك ليفربول في نهائي دوري الأبطال عام 2018.

🎥 LIVE: Zidane's press conference ahead of our first match of the season 🆚 @RealSociedad! #HalaMadrid https://t.co/u9b5UPyKgo

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 19, 2020