زيدان يكشف حقيقة علاقته بغاريث بيل ويتبرأ من دفعه لمغادرة ريال مدريد

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، عن حقيقة علاقته بلاعبه غاريث بيل، وعلق على رحيله إلى توتنهام الإنجليزي بعد عدة أشهر من الجلوس على مقاعد البدلاء في الفريق الملكي.

وتوجه بيل إلى العاصمة البريطانية لندن أمس لإتمام إجراءات انضمامه على سبيل الإعارة إلى فريقه السابق توتنهام بعد قضاء 7 أعوام مليئة بالإنجازات والألقاب في صفوف العملاق الإسباني، قبل أن يصبح خارج حسابات المدرب زيدان منذ الموسم الماضي.

💬 تحية للجميع

استعد الفريق بشكل جيد للغاية، وكان لدينا الوقت الكافي. نريد أن نبدأ وأعتقد أن الفريق ينتظر هذه البداية. اليوم قمنا بالتمرين الأخير وغدًا نلعب. يسعدني أن نلعب من جديد ونحن نعرف الأوضاع… هناك الكثير من الناس يمرون بأوقات صعبة ونحن محظوظون أن نلعب كرة القدم مرة أخرى pic.twitter.com/TzYJFzmxt0 — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) September 19, 2020

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مباراة ريال الأولى الموسم الجديد للدوري على أرض ريال سوسيداد غدا الأحد "لم أتحدث إليه. لكني أعرف ما قام به لهذا النادي. لقد أثبت دوما تميزه ولا جدال مطلقا حول إنجازاته في صفوف النادي".

ورغم أن بيل لعب دورا بارزا في فوز ريال بدوري أبطال أوروبا عام 2016، وهو الموسم الأول لزيدان على رأس الجهاز الفني، فإنه غاب عن معظم فترات الموسم الثاني بسبب الإصابات، وفشل بعد ذلك في دخول تشكيلة البداية تحت قيادة المدرب الفرنسي حتى بعد أن أحرز هدفين في شباك ليفربول في نهائي دوري الأبطال عام 2018.

🎥 LIVE: Zidane's press conference ahead of our first match of the season 🆚 @RealSociedad! #HalaMadrid https://t.co/u9b5UPyKgo — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 19, 2020

لكن زيدان رغم كل ذلك ينفي أنه من دفع بيل للرحيل، وقال "لم يكن الأمر بهذا الشكل. بل هو أكثر تعقيدا من ذلك. لكن لم تكن هناك أبدا أي مشكلة بيني وبينه".

وأضاف "دائما تحدث بعض الأمور. الآن هناك تغيير في مسيرته، وكل ما يمكننا القيام به أن نتمنى له كل التوفيق.. هذه الأمور تحدث في كرة القدم. لكني دوما كنت أقول إنه لاعب رائع".

وبعد رحيل اللاعب الويلزي، تتجه الأنظار وتتحول الآمال في ريال الآن إلى إيدن هازارد الذي يتقاسم مع بيل لقب أغلى لاعب في الفريق رغم أنه لا يتوقع أن يشارك في مواجهة سوسيداد غدا.

وتعثرت مسيرة هازارد في موسمه الأول مع ريال مدريد بسبب تعرضه لإصابتين في الكاحل ومشكلات أخرى تتعلق باللياقة، وقال زيدان إنه لن يتعجل في الدفع به من جديد.

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته بالقول "لدينا مزيد من الوقت للإعداد للموسم، وكل ما يحتاج إليه هو ضمان استعادة لياقته بنسبة 120%".