رونالدو يتوج بجائزة أفضل هداف دولي عام 2019

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل هداف دولي عن عام 2019.

ونشر هداف يوفنتوس الإيطالي صورته وهو يحمل الجائزة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مساء الجمعة وعلق قائلا "سعيد بالفوز بجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء كأفضل هداف دولي في العالم عام 2019".

وأصبح رونالدو (35 عاما) المهاجم الأول بأوروبا، بعد تخطي 100 هدف دولي، عندما وصل مع المنتخب إلى هدفه 101 بعد تسجيله ثنائية في الفوز الثلاثاء قبل الماضي على السويد 2-صفر.

كما أصبح اللاعب على بعد 9 أهداف فقط لكي يصبح أفضل هداف دولي في التاريخ، والذي يحتله حاليا النجم الإيراني السابق علي دائي برصيد 109 أهداف سجلها في 149 مباراة.