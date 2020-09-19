البث الحي
كرة قدم

رونالدو يتوج بجائزة أفضل هداف دولي عام 2019

رونالدو يحتفل بتسجيله بمرمى السويد (رويترز)
رونالدو يحتفل بتسجيله بمرمى السويد (رويترز)
19/9/2020

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل هداف دولي عن عام 2019.

ونشر هداف يوفنتوس الإيطالي صورته وهو يحمل الجائزة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مساء الجمعة وعلق قائلا "سعيد بالفوز بجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء كأفضل هداف دولي في العالم عام 2019".

وأصبح رونالدو (35 عاما) المهاجم الأول بأوروبا، بعد تخطي 100 هدف دولي، عندما وصل مع المنتخب إلى هدفه 101 بعد تسجيله ثنائية في الفوز الثلاثاء قبل الماضي على السويد 2-صفر.

كما أصبح اللاعب على بعد 9 أهداف فقط لكي يصبح أفضل هداف دولي في التاريخ، والذي يحتله حاليا النجم الإيراني السابق علي دائي برصيد 109 أهداف سجلها في 149 مباراة.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)