بالفيديو.. راموس: ريال مدريد يطمح للفوز بكل الألقاب هذا الموسم

قبل يوم من مباراة ريال مدريد الأولى بالموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب ريال سوسيداد غدا الأحد، أكد قائد الملكي سيرجيو راموس أن الفريق هدفه تحقيق كل الألقاب التي سينافس عليها هذا الموسم.

وقال راموس البالغ من العمر 34 عاما "يبدأ موسم جديد. فزنا بلقب الدوري وكأس السوبر في الموسم الماضي، لكن في كرة القدم لا يمكننا العيش في الماضي".

💬@SergioRamos: "ريال مدريد يطمح للحصول على كل الألقاب وسنحاول جهدنا أن نبدأ الموسم بأفضل طريقة." #RMCity | #هلا_مدريد pic.twitter.com/PHM1ZzUIfA — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) September 18, 2020

وأضاف راموس "لقد عملت بجد هذا الصيف لأن كرة القدم هي الاستعداد والنظام الغذائي. أنا سعيد جدا هنا، ونتطلع حقا إلى بداية الموسم ".

وأشاد المدافع الإسباني بالفترة التحضيرية للموسم الجديد، مؤكدا على أن "ريال مدريد يطمح إلى الفوز بكل الألقاب، وسنحاول تحقيق ذلك بأفضل طريقة ممكنة هذا الموسم".