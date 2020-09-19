البث الحي
كرة قدم

بالفيديو.. راموس: ريال مدريد يطمح للفوز بكل الألقاب هذا الموسم

راموس يرفع كأس الليغا الموسم الماضي (رويترز)
راموس يرفع كأس الليغا الموسم الماضي (رويترز)
19/9/2020

قبل يوم من مباراة ريال مدريد الأولى بالموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب ريال سوسيداد غدا الأحد، أكد قائد الملكي سيرجيو راموس أن الفريق هدفه تحقيق كل الألقاب التي سينافس عليها هذا الموسم.

وقال راموس البالغ من العمر 34 عاما "يبدأ موسم جديد. فزنا بلقب الدوري وكأس السوبر في الموسم الماضي، لكن في كرة القدم لا يمكننا العيش في الماضي".

وأضاف راموس "لقد عملت بجد هذا الصيف لأن كرة القدم هي الاستعداد والنظام الغذائي. أنا سعيد جدا هنا، ونتطلع حقا إلى بداية الموسم ".

وأشاد المدافع الإسباني بالفترة التحضيرية للموسم الجديد، مؤكدا على أن "ريال مدريد يطمح إلى الفوز بكل الألقاب، وسنحاول تحقيق ذلك بأفضل طريقة ممكنة هذا الموسم".

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

بفضل دفاعه الصلب وترنح برشلونة وأتلتيكو.. ريال مدريد يتأهب للسيطرة على لقب الليغا

بعد أن أحرز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي بأداء قوي في الأسابيع الأخيرة، يراهن ريال مدريد على المجموعة نفسها تقريبا من اللاعبين مع سعيه للدفاع عن لقبه المحلي للمرة الأولى منذ 2008.

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)