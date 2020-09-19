بارتوميو: لن أستقيل وسأرد بهذه الطريقة على ميسي

خرج رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو عن صمته، وتحدث اليوم السبت عن عدد من الملفات الشائكة داخل النادي الكتالوني.

وقال بارتوميو في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "آس" (AS) الإسبانية إنه مصر على استكمال فترته في رئاسة برشلونة، كما قال إنه لن يستقيل رغم نجاح عدد من المعارضين في جمع العدد المطلوب من توقيعات أعضاء الجمعية العمومية من أجل طرح قرار لسحب الثقة منه على التصويت.

وقال بارتوميو " لم يخبرني أي عضو في مجلس الإدارة بشيء، نحن نواصل العمل في النادي، ونقوم بما علينا فعله تجاه حملة سحب الثقة، سنقوم بكل شيء خطوة بخطوة، لا يريد أحد تقديم استقالته خلال الوقت الحالي، النادي لا يتوقف ولدينا الكثير من العمل لنقوم به، نريد مواصلة العمل ونأمل تحقيق النتيجة المرجوة".

وعاد رئيس برشلونة إلى أزمة النجم الأول للفريق ليونيل ميسي الذي طالب بالرحيل قبل أن يتراجع ويقرر العودة إلى تدريبات الفريق، وقال "لن أدخل في أي صراع مع ميسي، ميسي هو قائدنا، لقد انتهت أزمته وأدلى كل واحد بما كان يتعين عليه الإدلاء به. لا يمكنني السماح، لا أنا ولا أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز الفني، برحيل أفضل لاعب في العالم، الفريق يحتاجه، نرغب أن يعتزل ميسي في النادي".

⚡ HIGHLIGHTS ⚡

2020 Joan Gamper Trophy

Presented by @EstrellaDammUK pic.twitter.com/R4e4hScgZS — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2020

ورفض بارتوميو التعليق على اتهامات ميسي الذي أكد أنه تعرض للخداع من رئيس برشلونة الذي تراجع عن وعود قطعها بالسماح له بالرحيل في نهاية الموسم الماضي، وقال المسؤول الأول عن النادي الكتالوني "لن أدخل في أي صراع مع قائدنا، علينا أن نتحدث عن تلك الأمور في منزلنا وبسرية، علينا الآن أن نهنئ أنفسنا باستمرار ميسي معنا، فهذا هو الأكثر أهمية".

وحقق برشلونة اليوم كأس خوان غامبر الودية بعد فوزه على ضيفه إلتشي بهدف وحيد سجله الفرنسي أنطوان غريزمان.