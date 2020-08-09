قبل ساعات من السفر إلى لشبونة.. أتلتيكو مدريد يسجل إصابتين بفيروس كورونا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في صفوف الفريق، قبل ساعات من السفر إلى لشبونة البرتغالية من أجل خوض مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني.

ونشر النادي الإسباني بيانا -اليوم الأحد- أعلن فيه تسجيل الإصابتين من دون الكشف عن هويتهما، وقال إن المصابين ملتزمان بالعزل المنزلي، وسيخضع أعضاء الفريق لاختبارات جديدة غدا الاثنين قبل السفر إلى لشبونة التي ستحتضن المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا.

Comunicado oficial: La expedición a Lisboa se someterá a nuevas pruebas PCR tras la aparición de dos casos positivos https://t.co/GztEhGvQQZ — Atlético de Madrid (@Atleti) August 9, 2020

ومن المقرر أن يسافر الفريق غدا إلى لشبونة تحضيرا لمواجهة لايبزيغ يوم الخميس المقبل، وفي حال تأكد وجود إصابات جديدة فقد يدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مأزق، بسبب ضيق الوقت وعدم إمكانية تأجيل المباراة لوقت لاحق، لارتباطها ببرنامج البطولة المصغرة التي ستحدد بطل دوري أبطال أوروبا.