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شاهد.. ذكرى سيئة لرونالدو مع مدربه الجديد

رونالدو لعب أكثر من مواجهة ضد بيرلو اللاعب (رويترز)
رونالدو لعب أكثر من مواجهة ضد بيرلو اللاعب (رويترز)
9/8/2020

استغل مغردون الإعلان عن تعيين أندريا بيرلو مدربا جديدا لنادي يوفنتوس لإعادة نشر لقطات من مواجهة سابقة جمعت بين النجم الإيطالي ولاعبه الحالي كريستيانو رونالدو.

وتعود المواجهة إلى مباراة في دوري أبطال أوروبا بين ميلان ومانشستر يونايتد، ويظهر خلالها بيرلو وهو يراوغ رونالدو بطريقة فنية أسقطت المهاجم البرتغالي أرضا.

وأعلن يوفنتوس أمس التعاقد مع بيرلو لمدة موسمين، خلفا لماوريسيو ساري الذي تم الاستغناء عنه بعد ساعات من خروج الفريق من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد ليون الفرنسي.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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