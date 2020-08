شاهد.. ذكرى سيئة لرونالدو مع مدربه الجديد

استغل مغردون الإعلان عن تعيين أندريا بيرلو مدربا جديدا لنادي يوفنتوس لإعادة نشر لقطات من مواجهة سابقة جمعت بين النجم الإيطالي ولاعبه الحالي كريستيانو رونالدو.

وتعود المواجهة إلى مباراة في دوري أبطال أوروبا بين ميلان ومانشستر يونايتد، ويظهر خلالها بيرلو وهو يراوغ رونالدو بطريقة فنية أسقطت المهاجم البرتغالي أرضا.

If Andrea Pirlo coaches like he played, Juventus will be just fine 🤩

(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/m2EKbwZVYI

— ESPN FC (@ESPNFC) August 8, 2020