بالفيديو.. هل جامل الحكام ميسي وبرشلونة على حساب نابولي؟

شهدت مواجهة برشلونة مع نابولي، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جدلا تحكيميا كبيرا وتدخلات كثيرة من حكم الفيديو المساعد (فار) بشكل أثر على نتيجة المباراة التي فاز فيها برشلونة 3-1.

ولو جمعنا الوقت الذي توقفت فيه المباراة لمراجعة الفار لوجدناه نحو عشر دقائق، وللأسف لم تكن كل القرارات صحيحة رغم هذا الوقت الطويل الذي أفسد المباراة.

وبدأت تدخلات الفار وأخطاؤه في الدقيقة العاشرة بعد تسجيل المدافع الفرنسي كليمونت لينغليه الهدف الأول لبرشلونة بضربة رأس من ركلة ركنية، واتضح من الإعادات أن اللاعب ارتكب مخالفة الدفع ضد مدافع نابولي الذي كان يراقبه حتى أنه أفقده توازنه من قوة الدفعة، واعتقد البعض أن الفار سيلغي الهدف "غير الصحيح" لكنه بعد نحو دقيقتين أكد الهدف بغرابة.

Lenglet got rewarded over a clear push while Ronaldo and Dybala got denied.

Undeserved EXIT for Ronaldo💔 pic.twitter.com/aH2EmB7Y38

— Fan🇵🇹🐐 (@c7inmydna) August 9, 2020