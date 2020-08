يوفنتوس يعلن إقالة ساري وهذه الأسماء المرشحة لخلافته

أعلن يوفنتوس الإيطالي إقالة مدربه ماوريسيو ساري بعد ساعات من خروج الفريق من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.

وفاز يوفنتوس أمس الجمعة 2-1 وتأهل ليون باستفادته من أفضلية الفوز ذهابا 1-صفر، وانتهت مبكرا مغامرة يوفنتوس الباحث عن تتويج في المسابقة الأغلى على مستوى الأندية منذ 1996.

ورحل ساري عن يوفنتوس بعد موسم واحد فقط مع الفريق، وتوج قبل أسابيع بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخ النادي، غير أن ذلك لم يكن كافيا للمدرب السابق لنابولي وتشلسي من أجل البقاء مع نادي "السيدة العجوز".

Official | Maurizio Sarri relieved of his duties.https://t.co/39vYyBXaqo pic.twitter.com/k2dxnmkokT

