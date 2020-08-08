يوفنتوس يعلن إقالة ساري وهذه الأسماء المرشحة لخلافته

أعلن يوفنتوس الإيطالي إقالة مدربه ماوريسيو ساري بعد ساعات من خروج الفريق من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.

وفاز يوفنتوس أمس الجمعة 2-1 وتأهل ليون باستفادته من أفضلية الفوز ذهابا 1-صفر، وانتهت مبكرا مغامرة يوفنتوس الباحث عن تتويج في المسابقة الأغلى على مستوى الأندية منذ 1996.

ورحل ساري عن يوفنتوس بعد موسم واحد فقط مع الفريق، وتوج قبل أسابيع بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخ النادي، غير أن ذلك لم يكن كافيا للمدرب السابق لنابولي وتشلسي من أجل البقاء مع نادي "السيدة العجوز".

وتلقى المدرب الإيطالي انتقادات كبيرة منذ قدومه ليوفنتوس الصيف الماضي، وعاتبته وسائل الإعلام على اختياراته التكتيكية وفشله في إدارة العديد من المباريات بشكل لا يناسب قدرات الفريق الذي يزخر بالعديد من النجوم وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبدأت وسائل الإعلام في تداول عدد من الأسماء المرشحة لخلافة ساري، ومن بينهم المدرب السابق لتوتنهام "ماوريسيو بوتشيتينيو" ومدرب لاتسيو الحالي سيموني إنزاغي.

وأوضحت التقارير أن إدارة يوفنتوس تحلم بالتعاقد مع بيب غوارديولا أو زين الدين زيدان، غير أن ذلك شبه مستحيل بالنظر لارتباط المدربين مع مانشستر سيتي وريال مدريد على التوالي.