يوفنتوس يعلن تعيين بيرلو مدربا للفريق خلفا لساري

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت تعيين نجم الوسط السابق أندريا بيرلو لقيادة الفريق الأول لمدة عامين.

ويأتي تعيين بيرلو بعد ساعات قليلة من إقالة مدرب الفريق ماوريتسيو ساري، وعقب يوم واحد من الخروج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

OFFICIAL ✍️ | Andrea Pirlo is the new coach of the First Team.https://t.co/riVxl1enbJ#CoachPirlo pic.twitter.com/pf9QRbJ6Ll — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfcen) August 8, 2020

وكان يوفنتوس قد أعلن نهاية الشهر الماضي تعيين بيرلو (41 عاما) مدربا لفريق تحت 23 عاما بالنادي، فيما عد تمهيدا لخلافته لساري.

وخاض بيرلو 4 مواسم مع يوفنتوس، ثم رحل عن صفوف الفريق في 2015، حيث لعب بعدها 3 مواسم في صفوف فريق نيويورك سيتي الأميركي قبل اعتزاله في 2017.

وحقق بيرلو رقما قياسيا، حيث أسهم في فوز يوفنتوس بأول 4 من الألقاب التسعة التي أحرزها الفريق في الدوري الإيطالي خلال المواسم التسعة الأخيرة، إضافة إلى لقب كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر.

وكان بيرلو فاز سابقا بلقب دوري أبطال أوروبا مع ميلان مرتين، كما فاز مع ميلان بلقب واحد في الدوري الإيطالي ومثله في كل من كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي على مدار 10 سنوات قضاها مع الفريق.

وإضافة إلى هذا فاز بيرلو مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.