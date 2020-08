يوفنتوس يعلن تعيين بيرلو مدربا للفريق خلفا لساري

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت تعيين نجم الوسط السابق أندريا بيرلو لقيادة الفريق الأول لمدة عامين.

ويأتي تعيين بيرلو بعد ساعات قليلة من إقالة مدرب الفريق ماوريتسيو ساري، وعقب يوم واحد من الخروج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

OFFICIAL ✍️ | Andrea Pirlo is the new coach of the First Team.https://t.co/riVxl1enbJ#CoachPirlo pic.twitter.com/pf9QRbJ6Ll

— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfcen) August 8, 2020