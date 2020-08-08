فاران ليس الجاني الوحيد.. كيف تسببت أخطاء زيدان في هزيمة ريال مدريد؟

اعتذر رافاييل فاران بعد تسببه في هدفي فوز مانشستر سيتي 2-1 على ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يكن الجاني الوحيد في إقصاء الريال من البطولة، حيث يتحمل مدربه زين الدين زيدان المسؤولية أيضا.

وقالت صحيفة "ماركا" MARCA الإسبانية إنه من السهل إلقاء اللوم على المدافع الفرنسي بعد أخطائه الواضحة جدا أمام سيتي، لكن يجب عدم التغاضي عن أخطاء مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، وعدم قدرته على إجراء تغييرات مناسبة عندما كان فريقه متأخرا بهدفين لهدف منذ الدقيقة الـ68.

وأضافت الصحيفة أن زيدان بدأ بالتبديل في الدقيقة الـ61 بنزول ماركو أسينسيو بدلا من رودريغو سيلفا الذي تفاجأ الجميع بإشراكه أساسيا لكنه أكد استحقاقه بصناعته هدف بنزيمة من عرضية متقنة.

وظل زيدان ربع ساعة بعد هدف السيتي الثاني عاجزا عن تغيير مجرى المباراة، وحاول بعد ذلك تدارك الأمر قبل 8 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعد فوات الأوان، وذلك عندما أجرى 3 تبديلات هجومية بإشراك لوكا يوفيتش ولوكاس فاسكيز وفيديريكو فالفيردي بدلا من كارفاخال ومودريتش، وهازارد الذي لم يقدم شيئا.

وقالت الصحيفة إن المفاجأة الكبرى في المباراة كانت غياب البرازيلي فينيسيوس عن الملعب طوال المباراة، والذي يُعتقد أنه كان يستطيع إحداث الفارق في مثل هذا التعادل حسب كثير من الخبراء.

وأكدت ماركا أن تجاهل زيدان إشراك فينيسيوس كان أحد الأسباب الحاسمة في إقصاء ريال مدريد من المنافسة على اللقب الأوروبي هذا الموسم رغم نجاحه المحلي الكبير وتتويجه بلقب الدوري الإسباني.