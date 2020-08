ضربتا جزاء "وهميتان".. يوفنتوس أحدث ضحايا أخطاء الفار الكارثية

عادت أخطاء تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) إلى الواجهة مجددا في مباراة يوفنتوس وليون في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الجمعة، التي احتسبت فيها ضربتا جزاء، وصفتا في الصحافة الأوروبية بأنهما "وهميتان".

وبعد أن اتهم الفار مرارا باحتساب ركلات جزاء وهمية ليوفنتوس بالدوري الإيطالي، تسبب في خروج الفريق من ثمن نهائي البطولة الأوروبية رغم فوزه في ملعبه إيابا 2-1 على ليون، الذي فاز بملعبه في مباراة الذهاب 1-صفر، واستفاد من قاعدة الأفضلية بالتسجيل خارج ملعبه.

حيث احتسب الحكم الألماني فيليكس زواير ضربة جزاء مثيرة للجدل، سجل منها ممفيس ديباي هدف التقدم لليون في الدقيقة 12، وبالطبع أيد الفار القرار، كما أيد احتسابه ضربة جزاء مثيرة للجدل أيضا تعادل منها يوفنتوس في الدقيقة 43 عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل الهدف الثاني أيضا، لكنه لم ينقذ اليوفي من الخروج.

This is the penalty juventus conceded I’m crying this is so funny 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 I love this game pic.twitter.com/YVWfnkwKHd

— conte fan (@skinniar) August 7, 2020