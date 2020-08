راموس يوجه رسالة حزينة لجماهير ريال مدريد بعد الخروج الأوروبي

وجه المدافع الإسباني سيرجيو راموس رسالة إلى جماهير فريقه ريال مدريد، بعد الخسارة 2-1 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي والخروج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وغاب راموس عن المواجهة التي جرت أمس الجمعة على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر بسبب عقوبة الإيقاف التي وقعت عليه بعد طرده بمباراة الذهاب التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1.

ووجه راموس الشكر للجماهير عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على دعمهم الدائم وقال "انتهى موسم غير نمطي وغريب، صعب جدا على الجميع، بحلوه ومره، ونحن ملزمون بالفوز بكل شيء لأننا ريال مدريد، يستحق الفريق الثناء بعد فوزه بالدوري والسوبر الإسباني، في هذه الظروف الاستثنائية، لكننا نشعر بالحزن للإقصاء من دوري أبطال أوروبا."

وأضاف راموس "نشعر بالمرارة للخروج من دوري الأبطال. حان الوقت الآن للراحة للعودة والقتال من أجل الموسم المقبل. هذ الشعار وهذا التاريخ (ريال مدريد) يستحقان كل شيء دائما".

However, being eleminated from the Champions League leaves us with a bitter aftertaste: we wanted more. Now it is time to rest to come back and fight for the next season. This badge and this history always deserve it all. In victory, in defeat, always: HALA MADRID.

