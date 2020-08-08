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بالفيديو.. بايرن ميونيخ يهزم تشلسي مجددا ويواجه برشلونة بربع نهائي دوري الأبطال

ليفاندوفسكي يحتفل بتسجيله الهدف الأول لبايرن (غيتي)
ليفاندوفسكي يحتفل بتسجيله الهدف الأول لبايرن (غيتي)
8/8/2020

تأهل بايرن ميونيخ للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على تشلسي 4-1 في إياب ثمن النهائي، ليضرب موعدا بربع النهائي مع برشلونة الذي فاز على نابولي الإيطالي، يوم الجمعة القادم في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وكان بايرن قد فاز على تشلسي في عقر داره بمباراة الذهاب 3-صفر، مما مهد له الطريق لتأهل مريح وسهل لربع النهائي.

تقدم روبرت ليفاندوفسكي لبايرن من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة، وعزز إيفان بيريزيتش تقدم بايرن بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وقلص تامي أبراهام النتيجة بتسجيله هدفا لتشلسي في الدقيقة 44، لكن كورينتين توليسو أضاف الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة ٨٣ عزز ليفاندوفسكي تقدم البافاري بتسجيله هدفه الثاني الشخصي والرابع لفريقه.

وبسبب ضيق الوقت بعد توقف البطولة ٥ أشهر نتيجة تفشي وباء كورونا اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرارا بإقامة مباريات الدور ربع النهائي في الفترة من 12 إلى 23 من الشهر الجاري في العاصمة البرتغالية لشبونة، دون جمهور أيضا بنظام مباراة واحدة فاصلة.

المصدر : الجزيرة

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