رابطة الدوري الألماني تعلن جدول البوندسليغا وبايرن ميونيخ يربك البطولة

يستهل فريق بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بملاقاة ضيفه شالكه يوم 18 سبتمبر/أيلول المقبل، لكن هذا الموعد سيبقى قائما فقط إذا أخفق الفريق في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة يوم 23 أغسطس/آب الجاري.

وذكرت رابطة الدوري الألماني اليوم الجمعة "كما جرت العادة، من المقرر أن ينطلق الموسم بمباراة يشارك فيها الفريق حامل اللقب".

ولكن إذا بلغ بايرن نهائي دوري الأبطال، فإنه "سيخوض أول مباراة له في موسم البوندسليغا، ليس في الجولة الأولى يوم الجمعة ولكن يوم الاثنين نظرا لفترة الإعداد بين البطولتين"، بحسب بيان الرابطة.

وأضاف البيان "في هذه الحالة، سينطلق الموسم يوم الجمعة بمباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ".

وبما إن بايرن فاز أيضا بلقب النسخة الماضية من مسابقة الكأس، فإن مباراة كأس السوبر التي تجمعه بوصيف البوندسليغا بوروسيا دورتموند ستقام في ميونيخ يوم 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويستضيف دورتموند فريق بايرن ميونيخ في الجولة السابعة التي تقام بين يومي 6 و8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ثم يخرج لملاقاة النادي البافاري في الجولة الرابعة والعشرين التي تقام بين يومي 5 و8 مارس/آذار 2021.

وفي مباريات أخرى باليوم الأول من الموسم، يلتقي أرمينيا بيلفيلد، بطل دوري الدرجة الثانية، مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت، كما يلتقي شتوتغارت الصاعد حديثا للبوندسليغا بضيفه فرايبورغ.

