بالفيديو.. زيدان يعطي تعليماته الأخيرة قبل مواجهة سيتي وبيل يلعب الغولف بمدريد

كل يوم يمر تزداد الفجوة بين نادي ريال مدريد ولاعبه غاريث بيل، الذي فضل البقاء في العاصمة الإسبانية مدريد للعب الغولف على مرافقة الفريق في مواجهته الحاسمة أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

وبينما يستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي اليوم الجمعة على ملعب الاتحاد في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التقطت الكاميرات مقطع فيديو لبيل وهو يمارس رياضته المفضلة الغولف في مدريد.

جاء ذلك في اليوم نفسه الذي كشف فيه مدرب الملكي زين الدين زيدان أن بيل هو الذي طلب عدم السفر إلى مانشستر والبقاء خارج قائمة الفريق.

وانفرد برنامج "خوجونيس" بقناة "لا سيكستا" الإسبانية بمقطع الفيديو الذي ظهر فيه بيل يلعب الغولف مع زملائه.

🚨🚨 IMAGEN EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨🚨 💣💥 Mientras Zidane da la charla en Mánchester, BALE juega al GOLF en Madrid. #JUGONES pic.twitter.com/5DMYtPWOGG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 7, 2020

وذكر موقع "آس" (AS) الإسباني أن مذيع البرنامج جوسيب بيدريول أشار إلى أن بيل يلعب الغولف في الوقت الذي يعطي فيه زيدان تعليماته الأخيرة قبل خوض الفريق المواجهة الحاسمة للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وقال بيدريول بنبرة غاضبة "في الثانية عشر ظهرًا، كان زيدان يعطي التعليمات الأخيرة للاعبيه في مانشستر، وفي الوقت ذاته يظهر شخص ما في ملعب الغولف، البطل هو غاريث بيل، الذي رفض السفر مع الفريق، واليوم يقضي صباحه في ممارسة الغولف، يفعل ما يروق له، وما يشعره بالراحة ويمنحه الهدوء".