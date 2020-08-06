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يويفا يدرس تغيير نظام تصفيات بطولتي أوروبا و4 دول تعرض استضافة المباريات

فيروس كورونا يواصل إرباك البطولات الأوروبية الكبرى (رويترز)
فيروس كورونا يواصل إرباك البطولات الأوروبية الكبرى (رويترز)
6/8/2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس أن دول اليونان وقبرص والمجر وبولندا عرضت استضافة مباريات في مسابقتي الأندية القارية إذا حالت قيود السفر لاحتواء انتشار فيروس كورونا دون إقامة المواجهات في الدول الأصلية.

ومن المقرر إقامة الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم المقبل بين 8 أغسطس/آب و1 أكتوبر/تشرين الأول، لكن القيود المفروضة على السفر في أوروبا والتي تتغير سريعا بين لحظة وأخرى تجعل استضافة هذه المباريات في غاية الصعوبة.

وقال يويفا اليوم إن اليونان وقبرص والمجر وبولندا ستكون "ملاعب محايدة".

وأضاف أن السلطات في هذه الدول عرضت توفير الملاعب لاستضافة المباريات في المواعيد المقررة.

وطبقا لإرشادات أصدرها يويفا الثلاثاء الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إن الأندية صاحبة الأرض يجب أن تقترح ملعبا بديلا في بلد محايد، إذا حالت قيود السفر دون إقامة المباراة في الملعب الأصلي.

ويتعين على الأندية إبلاغ يويفا بأي قيود إضافية غير معروفة قبل 48 ساعة على الأقل من المباراة، وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى اعتبار الفريق خاسرا.

المصدر : رويترز

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