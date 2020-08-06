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زيدان يكشف سر استبعاد غاريث بيل من مباراة ريال مدريد مع مانشستر سيتي

بيل (يمين) يلهو أثناء جلوسه بديلا بإحدى مباريات الليغا (مواقع التواصل)
بيل (يمين) يلهو أثناء جلوسه بديلا بإحدى مباريات الليغا (مواقع التواصل)
6/8/2020

كشف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن غاريث بيل اختار عدم السفر مع فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأنه لم يرغب في اللعب، في أحدث حلقة من الخلاف بين النادي واللاعب الويلزي.

وكان بيل نادرا ما يشارك خلال مشوار فريق زيدان نحو لقب الدوري الإسباني عندما استؤنف الموسم بعد توقفه بسبب كوفيد-19، ولعب أساسيا في مباراة واحدة وبدا في حالة مزاجية سيئة خلال احتفالات الفريق بالانتصار بلقب الليغا.

واستبعد من تشكيلة ريال مدريد في مباراته الأخيرة بالموسم ضد ليغانيس، كما غاب عن القائمة التي تواجه سيتي في إياب دور ثمن النهائي لدوري الأبطال غدا الجمعة، حيث يجب على الفريق الإسباني تعويض تأخره 2-1 من أجل التأهل لدور الثمانية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "ترددت العديد من الأقاويل، هناك علاقة احترام بين النادي واللاعب لكني سأقول إنه فضل عدم اللعب، الباقي بيننا وبينه"، مضيفا أن بيل غاب عن التشكيلة لأسباب شخصية وليست فنية.

وقال مصدر قريب من اللاعب إن بيل لم يرغب في السفر لخوض المباراة لأنه يعتقد أنه لم يكن ليشارك فيها.

وفاز بيل (31 عاما) بـ٤ ألقاب في دوري الأبطال مع ريال مدريد وأحرز أهدافا حاسمة في المباراة النهائية عامي 2014 و2018 ضد أتلتيكو مدريد وليفربول على الترتيب.

لكن مسيرته المليئة بالألقاب مع ريال مدريد تبدو في طريقها لنهاية تعيسة، مع اتساع الفجوة بين المهاجم الويلزي وزيدان.

ولم يحاول زيدان، الذي عاد إلى ريال مدريد في 2019 بعد استقالته من المنصب قبل ١٠ أشهر، إخفاء علاقته الفاترة باللاعب الويلزي، وقال قبل بداية الموسم العام الماضي إنه يأمل أن يرحل بيل في أسرع وقت ممكن.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية إن بيل كان على مشارف الانضمام إلى جيانغسو سونينغ الصيني في يوليو/تموز 2019، لكن ريال مدريد عرقل الصفقة في الساعة الأخيرة لأنه لم يكن سيحصل على مقابل للانتقال.

 

المصدر : رويترز

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