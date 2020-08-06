زيدان يكشف سر استبعاد غاريث بيل من مباراة ريال مدريد مع مانشستر سيتي

كشف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن غاريث بيل اختار عدم السفر مع فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأنه لم يرغب في اللعب، في أحدث حلقة من الخلاف بين النادي واللاعب الويلزي.

وكان بيل نادرا ما يشارك خلال مشوار فريق زيدان نحو لقب الدوري الإسباني عندما استؤنف الموسم بعد توقفه بسبب كوفيد-19، ولعب أساسيا في مباراة واحدة وبدا في حالة مزاجية سيئة خلال احتفالات الفريق بالانتصار بلقب الليغا.

واستبعد من تشكيلة ريال مدريد في مباراته الأخيرة بالموسم ضد ليغانيس، كما غاب عن القائمة التي تواجه سيتي في إياب دور ثمن النهائي لدوري الأبطال غدا الجمعة، حيث يجب على الفريق الإسباني تعويض تأخره 2-1 من أجل التأهل لدور الثمانية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "ترددت العديد من الأقاويل، هناك علاقة احترام بين النادي واللاعب لكني سأقول إنه فضل عدم اللعب، الباقي بيننا وبينه"، مضيفا أن بيل غاب عن التشكيلة لأسباب شخصية وليست فنية.

👔🎙️ Zidane: "We learned from the first leg. We are fully focused and we are going to put in a good performance against @ManCity."#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/ywcmezSIyw — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 6, 2020

وقال مصدر قريب من اللاعب إن بيل لم يرغب في السفر لخوض المباراة لأنه يعتقد أنه لم يكن ليشارك فيها.

وفاز بيل (31 عاما) بـ٤ ألقاب في دوري الأبطال مع ريال مدريد وأحرز أهدافا حاسمة في المباراة النهائية عامي 2014 و2018 ضد أتلتيكو مدريد وليفربول على الترتيب.

لكن مسيرته المليئة بالألقاب مع ريال مدريد تبدو في طريقها لنهاية تعيسة، مع اتساع الفجوة بين المهاجم الويلزي وزيدان.

ولم يحاول زيدان، الذي عاد إلى ريال مدريد في 2019 بعد استقالته من المنصب قبل ١٠ أشهر، إخفاء علاقته الفاترة باللاعب الويلزي، وقال قبل بداية الموسم العام الماضي إنه يأمل أن يرحل بيل في أسرع وقت ممكن.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية إن بيل كان على مشارف الانضمام إلى جيانغسو سونينغ الصيني في يوليو/تموز 2019، لكن ريال مدريد عرقل الصفقة في الساعة الأخيرة لأنه لم يكن سيحصل على مقابل للانتقال.