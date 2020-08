زيدان يهين بيل ويقاطعه وريال مدريد يبحث التخلص منه بأقل الخسائر

رغم خروج اللاعب الويلزي غاريث بيل من حسابات مدرب فريقه ريال مدريد زين الدين زيدان منذ عدة أشهر، فإن الصحافة البريطانية والإسبانية سلطت الضوء على استبعاده من قائمة الملكي في مباراته بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ووصفتها بالإهانة.

وضمت قائمة فريق ريال مدريد التي سافرت إلى مدينة مانشستر الإنجليزية لمواجهة السيتي غدا الجمعة على ملعب الاتحاد، في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم؛ 24 لاعبا، منهم البلجيكي إيدن هازارد، وقائد الفريق سيرجيو راموس، رغم أنه لن يشارك بسبب إيقافه.

📋 Our 24-man squad for the match against @ManCity!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/ybR3uqQDyP

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 5, 2020