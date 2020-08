خوفا من اللصوص.. مدرب أرسنال يقتني كلب حراسة بـ22 ألف يورو

وجد عدد من نجوم كرة القدم حلا للتصدي لعصابات اللصوص التي احترفت سرقة المنازل والسطو على أملاك المشاهير خلال الفترة الماضية.

وبالإضافة إلى شركات الحراسة الخاصة، والاعتماد على تجهيزات للمراقبة ورصد أي تحركات مشبوهة في حدود الممتلكات الخاصة، لجأ هؤلاء إلى اقتناء كلاب مدربة للحراسة ومطاردة اللصوص.

وكان مدرب أرسنال مايكل أرتيتا أحدث المستنجدين بشركة خاصة توفر كلابا مدربة من أجل حماية عائلته وتجنب الوقوع ضحية للصوص، غير أن الفاتورة لم تكن بسيطة.

Mikel Arteta becomes latest Premier League big name to splash out on £20,000 guard dog https://t.co/NSTcN7Zqv9

— MailOnline Sport (@MailSport) August 4, 2020