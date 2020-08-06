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خوفا من اللصوص.. مدرب أرسنال يقتني كلب حراسة بـ22 ألف يورو

أرتيتا انضم إلى عدد من نجوم كرة القدم الذين استنجدوا بشركة خاصة بتسويق كلاب مدربة (رويترز)
أرتيتا انضم إلى عدد من نجوم كرة القدم الذين استنجدوا بشركة خاصة بتسويق كلاب مدربة (رويترز)
5/8/2020

وجد عدد من نجوم كرة القدم حلا للتصدي لعصابات اللصوص التي احترفت سرقة المنازل والسطو على أملاك المشاهير خلال الفترة الماضية.

وبالإضافة إلى شركات الحراسة الخاصة، والاعتماد على تجهيزات للمراقبة ورصد أي تحركات مشبوهة في حدود الممتلكات الخاصة، لجأ هؤلاء إلى اقتناء كلاب مدربة للحراسة ومطاردة اللصوص.

وكان مدرب أرسنال مايكل أرتيتا أحدث المستنجدين بشركة خاصة توفر كلابا مدربة من أجل حماية عائلته وتجنب الوقوع ضحية للصوص، غير أن الفاتورة لم تكن بسيطة.

ووفقا لتقارير الصحافة الإنجليزية، حصل أرتيتا على كلب من فصيلة هولندية بقيمة 22 ألف يورو.

وكان عدد من النجوم قد اقتنوا كلابا مدربة من الفصيلة نفسها، ومن بينهم الفرنسيان بول بوغبا وهوغو لوريس ولاعب أرسنال جاك ويلشير.

المصدر : مواقع إلكترونية

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