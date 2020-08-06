تقارير: أوباميانغ سيجدد عقده مع أرسنال

يقترب المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من إنهاء التكهنات حول مستقبله من خلال توقيع عقد جديد مع فريقه أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، حسب ما أفادت به تقارير إعلامية اليوم الخميس.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية على موقعها الإلكتروني الرسمي، وكذلك صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية اليوم أن أوباميانغ اقترب من اتفاق بشأن تمديد عقده الحالي مع الفريق الإنجليزي، الذي من المقرر أن ينتهي نهاية الموسم المقبل.

وأحرز أوباميانغ 22 هدفا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي، ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة العريقة بفارق هدف واحد خلف جيمي فاردي، الفائز بلقب الهداف، كما أحرز هدفين في فوز أرسنال 2-1 على تشلسي في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي.

وكان تتويج أرسنال بلقب الكأس نقطة فارقة في بقاء هداف الفريق، الذي كانت معظم التقارير الصحفية تشير إلى رحيله عن الفريق الذي عانى سوء النتائج بالبريميرليغ.

ومنذ انتقاله إلى أرسنال قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في يناير/كانون الثاني 2018، سجل أوباميانغ 54 هدفا في 85 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.