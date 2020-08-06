إنتر ومانشستر يونايتد في مقدمة المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

حسمت أربعة فرق تأهلها إلى الدور ربع النهائي في أول ليلة من استئناف مسابقة الدوري الأوروبي، بعد فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحسم إنتر مواجهته أمام خيتافي بهدفي روميليو لوكاكو في الدقيقة 33 وكريستيان إيركسن في الدقيقة 83، ليضمن بطاقة العبور بعد هذه المباراة التي جرت على ملعب محايد، بسبب عدم إقامة مواجهة الذهاب بين الفريقين قبل فترة التوقف.

وفاز مانشستر يونايتد على ضيفه لاسك لينز النمساوي 2-1، واستفاد يونايتد من فوزه ذهابا بنتيجة كبيرة 5-صفر، ليتفوق 7-1 بمجموع المباراتين على الفريق النمساوي.

وتقدم لينز في الدقيقة 55 عن طريق فيليب ويسنغر، قبل أن يسجل جيسي لينغارد هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 57، ثم يتبعه الفرنسي أنطوني مارسيال بالهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 88.

وشهد الدور ذاته تأهل فريقي كوبنهاغن الدانماركي وشاختار دونتيسك الأوكراني، عقب فوز الأول على باشاك شهير التركي 3-صفر، وفوز الفريق الأوكراني 3-صفر على فولفسبورغ الألماني.