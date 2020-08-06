تأهل إشبيلية وليفركوزن وولفرهامبتون وبازل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

صعد إشبيلية الإسباني للدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2-صفر على روما الإيطالي في مباراتهما في ثمن النهائي، على ملعب إم إس في أرينا بألمانيا.

وكان من المقرر أن تجرى مباراة الفريقين في مارس/آذار الماضي، لكنها تأجلت بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تعليق فعاليات البطولة بأكملها، ليقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامتها في ملعب محايد ومباراة واحدة فاصلة، بدل إقامتها من مباراتي ذهاب وعودة على ملعبي الفريقين، بسبب ضيق الوقت.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح سيرخيو ريغيلون النتيجة لمصلحة الفريق الأندلسي في الدقيقة 22، قبل أن يضيف النجم المغربي يوسف نصيري الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأنهى روما المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه جيانلوكا مانشيني في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وعلى ملعب باي أرينا، بلغ باير ليفركوزن الألماني دور الثمانية أيضا، بتغلبه 1-صفر على ضيفه غلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين على ملعب الفريق الأسكتلندي في 12 مارس/آذار الماضي، انتهت بفوز ليفركوزن 3-1، ليأتي تأهل الفريق الألماني للدور التالي عن جدارة واستحقاق.

ويدين ليفركوزن بفضل كبير في تحقيق فوزه اليوم للاعبه الفرنسي موسى ديابي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51.

🚨 عاجل ورسميًا : ربع نهائي الدوري الاوروبي : مانشستر يونايتد x كوبنهاغن

ولفرهامبتون x اشبيلية والفائزان يلتقيان في نصف نهائي البطولة👆🏼 باير ليفركوزن x إنتر ميلان

بازل x شاختار والفائزان يلتقيان في نصف نهائي البطولة 👆🏼 جميع مباريات ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة ✅ pic.twitter.com/ffIH9Ij6Zd — E P L W O R L D (@EPLworld) August 6, 2020

كما صعد بازل السويسري للدور ذاته، عقب فوزه 1-صفر على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتقمص فابيان فراي دور البطولة في اللقاء عقب إحرازه هدف بازل الوحيد في الدقيقة 88.

كان الفريق السويسري قد فاز ذهابا 3-صفر على نظيره الألماني في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وواصل وولفرهامبتون الإنجليزي مغامرته في البطولة القارية، بعد صعوده لربع النهائي، إثر تغلبه 1-صفر على ضيفه أولمبياكوس اليوناني في لقاء الإياب الذي جرى بينهما على ملعب مولينيو معقل الفريق الإنجليزي.

وارتدى المكسيكي راؤول خيمينيز ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف وولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين قبل ٥ أشهر تقريبا باليونان، قد انتهت بالتعادل 1-1، ليفوز وولفرهامبتون 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.