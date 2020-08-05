لأول مرة.. هولندا تسمح بمشاركة فتاة مع فريق للرجال بكرة القدم

منح الاتحاد الهولندي لكرة القدم الضوء الأخضر للاعبة الشابة إلين فوكيما للمشاركة مع الفريق الأول لنادي فواروت في دوري الدرجة الرابعة المحلي.

وأوضح الاتحاد في بيان أنه وافق على تعديل مؤقت لقانون صدر في عام 1986 ويسمح للفتيات باللعب مع الذكور في الفئات السنية إلى غاية بلوغهن 19 عاما، وبعد ذلك كان على الفتيات إما اللعب للفريق الرديف وإما التوجه لفرق كرة القدم النسائية.

ويسمح التعديل الجديد المؤقت للفتيات بالمشاركة مع الفريق الأول، وأوضح الاتحاد الهولندي أنه سيراقب تجربة فوكيما ويتشاور مع نادي فواروت قبل اتخاذ قرار بشأن تعديل دائم للقانون.

Ellen Fokkema (19) spilet as earste fuotbalster mei yn KNVB-manljuskompetysje. ▶ https://t.co/lztUGnOT4P pic.twitter.com/805Cfju85b — Omrop Fryslân (@OmropFryslan) August 4, 2020

وعبّرت اللاعبة الشابة عن سعادتها، وقالت "إنه أمر رائع أن أتمكن من مواصلة اللعب مع الفريق، ألعب مع زملائي منذ أن كنت في الخامسة من عمري، وكنت حزينة لأنني لن أتمكن من اللعب معهم العام المقبل".

وأضافت "إنه تحد كبير، لا أعلم كيف ستسير الأمور، لكني سعيدة للغاية لأنه بإمكاني المشاركة في الموسم الجديد".