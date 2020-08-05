قبل ساعات من السفر لمانشستر.. زيدان ينتظر هازارد ويبعد بيل ويستدعي راموس رغم العقوبة

أكمل ريال مدريد آخر حصة تدريبية في مدريد قبل السفر إلى إنجلترا غدا الخميس لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأنهى النادي الملكي جزءا كبيرا من استعداداته للمباراة التي ستقام يوم الجمعة المقبل بملعب الاتحاد، وأعلن المدرب زين الدين زيدان قائمة اللاعبين المعنيين بالسفر مع الفريق.

وخلت القائمة من اسم المهاجم الويلزي غاريث بيل، في تأكيد آخر على نهاية العلاقة بين اللاعب ومدربه الفرنسي، حيث لم يشارك بيل مع ريال مدريد منذ مواجهة مايوركا في الدوري الإسباني يوم 24 يونيو/حزيران الماضي.

ووضع زيدان المهاجم الويلزي على كرسي الاحتياط في ست مواجهات متتالية بالدوري الإسباني، قبل أن يستبعده من قائمة الفريق في المواجهة الأخيرة أمام ليغانيس.

ورغم الخلاف الواضح مع زيدان وغيابه عن المباريات، يتمسك بيل ووكيل أعماله بالتأكيد في كل مرة على التمسك بالعقد الذي يربط اللاعب بالنادي الملكي، والذي يستمر إلى غاية 2022.

وشهدت القائمة أيضا استبعاد المهاجم ماريانو دياز الذي كشفت التحاليل في وقت سابق إصابته بفيروس كورونا، كما سيغيب المهاجم الكولومبي خاميس رودريغيز بقرار فني من زيدان.

ورغم وجوده في قائمة المسافرين إلى مانشستر، أثارت الصحف الإسبانية الشكوك حول فرص مشاركة المهاجم إيدين هازارد في اللقاء، وأكدت عدم تخلصه من آلام على مستوى الكاحل، رغم مرور أشهر على خضوعه لجراحة.

من جانب آخر، شهدت القائمة التي أعلن عنها ريال مدريد وجود القائد سيرخيو راموس، رغم أنه لن يشارك في المباراة بعد طرده من مواجهة الذهاب، وسيوجد راموس إلى جانب رفاقه في الرحلة، وهو ما سيسمح له بدعم زملائه في هذا الاختبار الصعب.

ويسعى زملاء المتألق كريم بنزيمة إلى قلب الطاولة على مانشستر سيتي الفائز ذهابا 2-1، ومواصلة المغامرة في البطولة المفضلة للفريق الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها بـ13 لقبا.