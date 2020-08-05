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خروج من الباب الضيق.. مخاوف برشلونة من تكرار سيناريو مواجهتي روما وليفربول بدوري الأبطال

برشلونة أٌقصي مرتين في النسختين الماضيتين
برشلونة أٌقصي مرتين في النسختين الماضيتين
5/8/2020

برشلونة يتطلع إلى تجنب خروج مذل آخر من دوري أبطال أوروبا عندما يواجه نابولي في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم السبت المقبل.

وعانى الفريق الكتالوني من خيبة أمل كبيرة بعد الإقصاء في الموسمين الماضيين أمام روما وليفربول على التوالي.

ويأمل الإسباني كيكي سيتين مدرب البرسا بأن ينجح في تخطي الحالة المزاجية السيئة التي نجمت عن فقدان فريقه لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولا يزال الفريق الحالي يضم 8 لاعبين من التشكيلة التي خسرت أمام روما في إياب ربع نهائي موسم 2017-2018 بثلاثية نظيفة، وهم: الحارس مارك أندريه تير شتيغن، ونيلسون سيميدو، وجيرارد بيكيه، وجوردي ألبا، وسيرجي روبرتو، وإيفان راكيتيتش، ولويس سواريز، وليونيل ميسي.

وإضافة إلى هؤلاء لعب الفرنسي كليمنت لنغليه في إياب نصف نهائي النسخة الماضية من المسابقة أمام ليفربول وخسره البرسا برباعية نظيفة.

جل الفريق الذي سيلعب السبت المقبل ضد نابولي، هُزم في مواجهتي روما وليفربول.

وتأمل جماهير البرسا في أن لا يتكرر موسم 2013-2014 الكارثي الذي انتهى من دون ظفر البرسا بأي لقب.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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