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بطل صعود فولهام إلى البريميرليغ.. فيديو لهدفين يساويان 177 مليون دولار

رايان (رقم 23) سجل هدفين في الوقت الإضافي من المباراة (غيتي)
رايان (رقم 23) سجل هدفين في الوقت الإضافي من المباراة (غيتي)
5/8/2020

هدفان في الوقت الإضافي سجلهما جون بريان الظهير الأيسر لفولهام بمرمى برنتفورد في ملحق الترقي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مانحا فريقه بطاقة الصعود للبريميرليغ وأكثر من 176 مليون دولار.

فاللاعب الذي لم يسجل سوى هدف واحد طيلة الموسم، تقمّص دور البطولة في أهم مباراة بمسيرته وقاد فريقه للفوز 2-1 على برنتفورد -الفريق الذي كانت التوقعات تصب في مصلحته- على ملعب ويمبلي في نهائي التصفيات التأهيلية بدوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب).

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، جاء دور بريان في الوقت الإضافي ليسجل هدفين (105 و117)، وفي الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي أحرز هنريك دلسغارد الهدف الوحيد لبرنتفورد.

وعاد فولهام إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد قضاه في دوري البطولة (تشامبيونشيب).

وانضم فولهام بذلك إلى ليدز يونايتد البطل، ووست بروميتش البيون الوصيف، في العودة للدوري الممتاز.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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