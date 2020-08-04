كونتي لا يريد ميسي في الإنتر

شائعات ونفي وتأكيدات كثيرة تحدثت عن احتمال انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى إنتر ميلان الإيطالي، ولكن هناك من يرى أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لا يريد اللاعب في فريقه.

فالنجم السابق للكرة الإيطالي باولو دي كانيو توقع معارضة كونتي لضم ميسي، لأن مسيرة الساحر الأرجنتيني ستطغى على الفريق وأخباره وعلى إنجازات سائر اللاعبين وانتصارات الفريق.

وينتهي عقد ميسي -الذي مر بموسم سيئ محليا- مع البرسا، صيف العام المقبل، وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن ملاك إنتر الصينيين مصرون على التعاقد مع "البولغا" ومستعدون لتقديم عرض لميسي يمتد لأربع سنوات مقابل 260 مليون يورو.

وبحسب كانيو فإن كونتي -الذي نفى سابقا نية الفريق التعاقد مع ميسي واعتبر أن نقل كاتدرائية ميلان من مكانها أسهل من التعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين- سيعارض هذه الصفقة، لأنها ستخطف الأنظار وتسلط الضوء على أهداف ميسي ومهاراته داخل الملعب وتحركاته خارجه.

وأَضاف المهاجم السابق ليوفنتوس ولاتسيو والمنتخب الإيطالي –في حديث تلفزيوني- أنه "إذا قرر إنتر التعاقد مع ميسي -وهو على ما يبدو يحاول ضمه- فهل يوافق كونتي على وجود لاعب كميسي في الفريق؟ برأيي: كلا".

وختم "ضم ميسي يعني أن الجميع سيتكلم عنه أكثر من الإنتر، مثلما يحصل مع كريستيانو رونالدو في اليوفي وحتى أكثر".

وذكر تقرير لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) الإيطالية تقريرا جاء فيه أن إنتر سيقدم عرضا للتعاقد مع ميسي لمدة أربع سنوات مقابل 260 مليون يورو.

وسيصبح -بحسب الصحيفة- دخل ميسي (33 عاما) الصافي 50 مليون يورو سنويا، متجاوزا ما يتقاضاه رونالدو من يوفنتوس.