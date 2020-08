شاهد.. فيدرر يلعب التنس مع فتاتي "الأسطح"

قام روجر فيدرر أسطورة التنس بزيارة مفاجئة إلى فتاتين إيطاليتين انتشر لهما فيديو أثناء لعب التنس على سطحي منزلين متجاورين.

ونال فيديو فيتوريا أوليفيري وكارولا بسينا أثناء لعبهما التنس فوق سطحي منزلين متجاورين في فينالي ليغوري أثناء إجراءات العزل العام في جائحة كورونا، أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

Just incredible to see 💖

واعتقدت الفتاتان أنهما تستعدان لمقابلة إعلامية أخرى عندما سُئلتا عن لاعبيهما المفضلين.

وقالت فيتوريا (13 عاما) "روجر فيدرر. لو قابلته سأقفز عليه أو سأصاب بصدمة".

في حين عبرت كارولا (11 عاما) عن رغبتها في "امتلاك أناقة فيدرر -أثناء لعبه- وقوة (رافائيل) نادال".

وشعرت الفتاتان بالصدمة والعجز عن الكلام واتسعت عيناهما عندما خرج فيدرر من وراء ستار.

ولعب الحائز على 20 بطولة كبرى مع الفتاتين على سطحي المنزلين قبل دعوتهما لتناول الغداء.

Two girls, aged 13 and 11, played a rooftop tennis match during lockdown. The video went viral.

Roger Federer surprised them with a visit. Their reaction when they realise he's on their rooftop is priceless.

What an adorable video ♥️pic.twitter.com/t5hwtRD5gM

— Parth MN (@parthpunter) August 1, 2020